Inwestorzy wciąż nie mają jednoznacznych oczekiwań co do skali dzisiejszej obniżki, stąd wyczuwalne zawieszenie na rynkach akcji nie dziwi. Większość europejskich indeksów z rana lekko traci. Wśród nich jest krajowy WIG20, który zbliżył się w pierwszej godzinie handlu do 2350 pkt, ale kupujący nie poszli krok dalej. Indeks utknął w około 10-pkt zmienności. Wśród dużych spółek bryluj mBank i Pekao. Nieznacznie umacnia się także PZU oraz Dino. Na dole tabeli znajduj się Grupa Kęty, Kruk, Budimex i JSW. Cała czwórka traci po ponad 1 proc.

Na rynku walut dolar nieco traci na wartości. Kurs głównej pary zwyżkuje o 0,14 proc, do blisko 1,113 dolara za euro. Notowania USD/PLN zniżkują zaś o 0,23 proc., do 3,83 zł. Euro zniżkuje zaś poniżej 4,27 zł.

Jak przyznają analitycy, dzisiejsze posiedzenie Fedu może być najważniejszym w tym roku i otwierającym cykl obniżek stóp w USA. Obecnie prawdopodobieństwo cięcia o 50 pkt baz. sięga 70 proc. Rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich od kilku dni utrzymuje się między 3,6 proc. a 3,7 proc. i są to najniższe poziomy od połowy 2023 r.