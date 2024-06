Pięć giełd, które rosną w tym roku najszybciej. Tylko jedna z Europy

Miejsce 3. Włochy

Ostatnie miejsce podium zajmuje giełda włoska. Fundusz iShares MSCI Italy ETF od początku roku zyskał 15,7 proc. Mimo to wciąż akcje na tym rynku są wciąż mocno niedocenione, ponieważ wciąż nie osiągnęły poziomów sprzed kryzysu w 2008 r. Dotknął on szczególnie mocno włoską giełdę, która w aż 37 proc. składa się z usług finansowych.

Obecnie wydaje się, że większość problemów wynikających z kryzysu finansowego została rozwiązana, a szczególnie widoczna jest poprawa sytuacji gospodarczej kraju, ze stale malejącym bezrobociem (6,9 proc.) oraz niskim poziomem inflacji (0,8 proc.). Mimo to Włochy wciąż borykają się z wieloma wyzwaniami, takimi jak niski poziom wzrostu gospodarczego oraz wysoki poziom długu publicznego, który w 2023 r. sięgnął 164 proc. PKB.

Miejsce 4. Chiny

Chińska giełda straciła aż 22 proc. swojej kapitalizacji w ciągu ostatnich dwóch lat. Jednak od początku bieżącego roku sytuacja zdaje się poprawiać, ponieważ indeks China 50 odbija, zyskując 15 proc. Mimo to chińskie akcje wciąż są jednymi z najtańszych w porównaniu z państwami rozwiniętymi, gdyż ich stosunek ceny do zysków wynosi 13. Dla porównania, obecnie ten sam wskaźnik dla amerykańskiego indeksu S&P 500 wynosi 27,5, co oznacza, że chińskie akcje są relatywnie dwa razy tańsze od ich odpowiedników z USA.

Przyszłość Chin zależy od sytuacji na rynku nieruchomości. Polityka „trzech czerwonych linii” z 2020 r. zakończyła model wysokiego zadłużenia deweloperów, co doprowadziło do ich niewypłacalności. Spadająca liczba nowożeńców i ograniczenie popytu na mieszkania doprowadziło w kwietniu do spadku cen nieruchomości o 3,1 proc. rok do roku. Sektor nieruchomości pozostaje kluczowym motorem wzrostu, generując 20 proc. dochodów fiskalnych, 70 proc. majątku gospodarstw domowych, 24 proc. PKB i 25 proc. kredytów bankowych. Chiny muszą szybko i zdecydowanie interweniować, poprzez np. obniżki stóp procentowych, zwiększenie wydatków fiskalnych i restrukturyzację niekorzystnych aktywów, aby uniknąć kryzysu podobnego do tego, jaki widzieliśmy w Japonii od 1991 r.

Miejsce 5: Tajwan

Zdecydowanie największym światowym gigantem w sektorze półprzewodników oraz rozwoju technologii sztucznej inteligencji jest Tajwan i jego spółka TSMC, która dostarcza chipy dla takich firm jak Nvidia, Apple czy AMD. W 2023 r. Tajwan odpowiadał za aż 68 proc. całego rynku produkcji półprzewodników. Fundusz iShares MSCI Taiwan ETF zyskał od początku roku 13 proc., głównie ze względu na wysoki udział TSMC w tamtejszej giełdzie, który stanowi aż 22 proc. całkowitej wartości giełdy Tajwanu. Wzrost tajwańskich akcji w dużej mierze wynikał ze skoku akcji TSMC, które zyskały 46 proc. od początku roku.

Kluczowe znaczenie półprzewodników w rozwoju nowych technologii sprawia, że potencjał tego rynku wciąż wydaje się niedoszacowany, szczególnie w kontekście 15-proc. wzrostu zamówień na półprzewodniki w porównaniu do poprzedniego roku.