Amerykańskie indeksy czekają na sygnał

Lekko wyprzedawane były akcje Nvidii – lidera pod względem produkcji chipów, które wykorzystywane są w sztucznej inteligencji. Spółka opublikuje swoje wyniki jutro po sesji giełdowej na Wall Street. Oprócz tego wcześniej poznamy zapiski rozmów z ostatniego posiedzenia Fed, co może dodatkowo być czynnikiem zwiększającym zmienność na rynkach. Czy oba te wydarzenia będą w stanie wynieść indeksy takie jak S&P 500 i Nasdaq na jeszcze wyższe poziomy?

Reklama

Akcje Nvidii traciły dzisiaj dosyć wyraźnie na otwarciu, notując poziomy w okolicach 935 USD za akcje. Obecnie jednak mamy powrót w okolice wczorajszego zamknięcia, nieco poniżej 950 USD za akcję. Inwestorzy nie są do końca pewni, czy Nvidia będzie w stanie zaprezentować wyniki, które ponownie zachęcą do kupowania walorów spółki, która w przeciągu ostatnich 12 miesięcy zyskała ponad 200% i stała się 3 najdroższą spółką publiczną na Wall Street. Z drugiej strony spółka ma zaprezentować 3 cyfrowe wzrosty przychodów oraz zysków i zaprezentować nowe produkty, co teoretycznie powinno wystarczyć, aby doprowadzić do kontynuacji wzrostów. Co więcej, większość instytucji pokrywających akcje Nvidii zaktualizowała swoje wyceny, wskazując na poziomy powyżej 1000 USD za akcję. Spółka posiada aż 80% udziałów w rynku centrów danych, który w przeciągu najbliższych 3 lat ma wzrosnąć do 200 mld USD, a to prawdopodobnie niejedyny segment, w którym spółka będzie w stanie generować dalszy wzrost.

Wyniki Nvidii są bardzo ważne dla rynku i w lutym pozytywne zaskoczenie uratowało Wall Street przed większym tąpnięciem. Z drugiej strony inwestorzy wiedzą, że wyceny akcji zależą również od przyszłych poziomów stóp procentowych. Dzisiaj mogliśmy usłyszeć członka zarządu Fed Wallera, który sugerował, że stopy pozostaną na wyższym poziomie na dłuższy czas. Pojawiły się spekulacje, że w najnowszych czerwcowych prognozach Fed podniesie oczekiwania dotyczące neutralnej stopy procentowej, co może być właśnie kluczowe dla przyszłych wycen spółek. Obecnie znajduje się ona na poziomie 2,6%, dosyć daleko od obecnego poziomu 5,5%. Niektórzy wskazują, że mogłaby być ona podniesiona nawet do 3,1%, czyli aktualnej prognozy stopy na 2026 rok. Być może nieco więcej na temat przyszłych ruchów Fed powiedzą nam minutes z ostatniego posiedzenia, czyli zapisy rozmów, które opublikowane będą jutro o godzinie 20:00. Z kolei wyniki Nvidii powinny zostać ukazane po sesji na Wall Street jutro, czyli po godzinie 22:00.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz, XTB