Poranek maklerów: Kolejne rekordy WIG i DAX, ochłodzenie na Wall Street

Na szczególną uwagę zasługuje szeroki indeks WIG. Po przełamaniu bariery 75000 punktów, czyli szczytu z 2021 roku realizowany jest kolejny trzeci już impuls wzrostowy. Poprzednie dwa były bliźniaczo podobne pod względem pionowej osi wykresu i liczyły ok. 17200 punktów. Takie zjawisko opisywane jest jako ruch mierzony. Nie za często jednak się zdarza, aby trzy główne fale były tej samej wysokości. Jeżeli historia miałaby się powtórzyć, to warto zwrócić uwagę na okolice 80500 punktów. Wysokie wartości wskaźnika RSI na tygodniowym wykresie sprawiają, że byki muszą być bardzo czujne. Kolejna korekta może pojawić się w każdej chwili.

Giełdy w USA złapały zadyszkę. Tabela świeci na czerwono. Byki nie mają dużych zdobyczy podczas wczorajszej sesji. DJI stracił tylko 70 punktów. S&P500 obsunęło się na południe o 0,39%, zaś technologiczny parkiet lekko przekroczył -0,5%.

Nasdaq100 zatrzymał się niedaleko ekstremum z 2021 roku. Jest to już ostatnia bariera do pokonania, aby wejść na nowe nieznane terytoria. Jednak w drodze na północ można zauważyć pewnie problem. Po przełamaniu lokalnego oporu 15930, czyli szczytu z wakacji tego roku, dynamika ruchu ceny spadła. Powód wydaje się oczywisty. Zielone świece pojawiają się nieprzerwanie do dołka 14058 punktów, co już dawno zmusiło wskaźnik relatywnej siły do informowania o wykupieniu.

Pewnym niebezpieczeństwem dla byków jest powrót w tym tygodniu poniżej 15930 punktów. Na godzinowych wykresach jest to informacja, że dotychczasowa struktura wyższych szczytów i dołków załamała się. Jest to podstawą, aby sięgnąć po siatkę Fibonacciego. Ciekawie wygląda poziom 38,2% jako potencjalne wsparcie. Znajduje się ono na poziomie 15360 punktów. To jak duża będzie korekta, wymaga bieżącej obserwacji wykresu. Jedno jest pewne, już czas, aby się pojawiła.

Od wielu miesięcy GOLD poruszał się pomiędzy dwoma łatwo zauważalnymi poziomami. Popyt skupił wysiłki, aby utrzymać cenę powyżej $1680. Zwolennicy spadków stworzyli barierę $2070. Pomiędzy tymi wartościami znajdziemy kilka lokalnych stref. Jedną z nich jest wsparcie $1800. To z tego miejsca swój początek ma bieżący rajd. Pojawiła się jednak duża wątpliwość. Popyt zdołał wejść w nowe obszary, tworząc szczyt $2135. Kształt bieżącej tygodniowej świecy wskazuje, że może to być tylko chwilowe wyjście z konsolidacji. Cena złota w ekspresowym tempie powróciła poniżej $2070. W przypadku silnego trendu szczyty są zamieniane w dołki. Tutaj cena wraca w okolice $2000. Jest to niepokojące zjawisko. Jeżeli podaż wraca do gry, to wystarczy sięgnąć po trzy ostatnie szczyty i zobaczyć, jaka była konsekwencja ich utworzenia, aby określić przyszłość tego metalu. Ponieważ bieżący tydzień jeszcze trwa, to warto poczekać do jego końca, aby upewnić się co do kształtu świecy i zamiarów obu sił rynkowych.