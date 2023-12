Tym razem zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe bez zmian. W listopadzie mieliśmy niespodziankę, gdyż spodziewano się kontynuacji cięć stóp procentowych do końca tego roku.. Okazuje się jednak, że do wśród Rady pojawiła się niepewność co do dalszego spadku dynamiki cen, nawet pomimo tego, że ostatnie projekcje inflacyjne nie zmieniły terminu osiągnięcia celu.