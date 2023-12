Poranek maklerów – Przeciąganie liny przy olbrzymiej podaży

Od dwóch dni trwa wyprzedaż złotego. Po silnym początku tygodnia, we środę i czwartek doszło do realizacji zysków. To sprawia, że np. na wykresie PLN_Index zachodzi ryzyko uformowania się spadającej gwiazdy. Na jej neutralizację dzisiaj pozostało już tylko kilkanaście godzin. Pikanterii dodaje fakt, że formacja ta umiejscowiona jest na wysokości linii długoterminowego trendu spadkowego. Z jednej strony bykom udało się wypchnąć Indeks nad średnią dwustutygodniową. Także czerwcowe maksima nie sprawiły problemów. Z drugiej zaś kluczowe zadanie dopiero jest do zrobienia. Z trendem wciąż walczą USD/PLN oraz WIG20USD. Te dwa wskaźniki łączą się z PLN-Index. Brak konsekwencji pod koniec tygodnia ma prawo przełożyć się na uformowanie niebezpiecznych dla inwestorów formacji świecowych.

Drugi tydzień z rzędu rośnie w siłę trzecia linia GPW. sWIG80 znajduje się na kilkumiesięcznych maksimach i do historycznego sufitu pozostało już tylko około 700 punktów. mWIG40 zakończył miesiąc z wynikiem dwa razy lepszym niż sWIG80. Zwyżka o 7,2% to kolejny pokaz byczych umiejętności. Lokalnie jednak tempo wzrostów przyhamowało. Formacja harami pokrzyżowała bykom plany, ale trend wzrostowy nadal jest utrzymany.

Od początku tygodnia WIG20 oscyluje wokół poziomu 2222 punktów. Za taki stan odpowiada marazm na bankach, a także wyprzedaż akcji Orlenu. Wczoraj spółki surowcowe parzyły w ręce inwestorów. Mimo rosnących cen miedzi oraz węgla koksującego, pod presją podaży znalazły się walory KGHM oraz JSW. Technicznie jednak każdy z tych papierów broni swoich wsparć. To sprawia, że dzisiaj może się wyjaśnić, czy czwartkowa przecena była okazją dla byków. Piątek to zawsze newralgiczny okres całego tygodnia. Dzisiaj może się okazać, czy WIG wyrysuje gwiazdę wieczorną, czy może jednak wzbije się powyżej 75000 pkt zachęcając do rajdu św. Mikołaja.

Spadająca inflacja pomaga notowaniom

Michał Krajczewski, BM BNP Paribas Bank Polska

Ostatnia sesja w miesiącu nie zmieniła wiele w obrazie rynku. Wprawdzie większość indeksów zakończyła dzień na minusie, to notowania mieściły się w zakresie wahań z ostatnich dni. Pod kątem sektorowym lepiej radziły sobie wczoraj mniejsze spółki oraz sektory gier i odzieży, z kolei in minus wyróżniły się spółki górnicze i chemiczne. Wśród blue chips przełożyło się to na ponad 4% wzrosty Cyfrowego Polsatu i CD Projektu oraz prawie 2% zwyżki LPP. JSW spadało ponad 5,8%, Asseco Poland ponad 3,%, a Kęty prawie 2%. WIG20 kontynuuje więc konsolidację pomiędzy 2 200 a 2 250 pkt.

Na tle wczorajszych wzrostowych notowań na Starym Kontynencie widzieliśmy realizację zysków na GPW, nawet pomimo dobrych danych gospodarczych z Polski – z jednej strony finalny odczyt PKB za III kwartał był nieco powyżej oczekiwań (+0,5% r./r. vs +0,4%), z drugiej strony wstępny szacunek inflacji za listopad był niższy (+6,5% vs +6,6% oczekiwania). Pozytywne były także szczegóły danych. W przypadku wzrostu gospodarczego lepszą dynamikę zanotowała konsumpcja (+0,8 r./r. vs oczekiwania spadku o 0,5%), wysoki poziom utrzymały też inwestycje (+7,2% nieco gorzej od prognoz ale jest to dobry wynik na tle spowolnienia przemysłu w Europie). W przypadku inflacji mocne odbicie cen paliw w ujęciu m./m., co może oznaczać dalsze chłodzenie tempa inflacji bazowej.