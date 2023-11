Poranek maklerów: GPW we wtorek na podium, w środę w ogonie

Wczoraj WIG ponownie cofnął się pod poziom 75000 pkt, jednakże lokalne wsparcia udało się utrzymać. Natomiast WIG20 już trzeci tydzień walczy z poziomem 2222. Tygodniowa luka hossy wciąż nie została domknięta. Jej wydźwięk pozostaje mocno negatywny, ale tym inwestorzy jak na razie zdają się nie martwić. Cały wysiłek skupia się na utrzymaniu WIG20 powyżej lipcowych szczytów. Wówczas miesiąc wypadł na wysokości 2193 pkt, a szczytowy tydzień cztery oczka niżej. To sprawia, że lokalnie może dojść do naruszenia 2200 pkt bez generowania podażowych sygnałów. Istotnym wsparciem ma prawo okazać się średnia dwustugodzinowa. Jej obecne położenie to 2194 pkt, czyli pokrywa się z ww. poziomami obrony. Jeżeli byki myślą o utrzymaniu swojej przewagi, nie powinny dopuścić trwałego przerwania dwusetki.

Listopad na azjatyckich rynkach okazał się szczególnie korzystny dla akcyjnych byków. Wprawdzie pojawiły się miejsca, gdzie stopa zwrotu za cały miesiąc była bliska zeru czy też ujemna, ale skala spadków okazała się kosmetyczna. Najmocniej zyskała giełda w Seulu. Na godzinę 6:00 KOSPI może pochwalić się dwucyfrową stopą zwrotu za ostatnie tygodnie. Silne wzrosty odnotowuje także Nikkei 225, który wciąż walczy z podwójnym szczytem. W przypadku tokijskiego indeksu na uwagę zasługuje to, że wzrosty nie były napędzane rządowymi decyzjami, jak to miało miejsce w Seulu. W Korei zakazano na kilka miesięcy krótkiej sprzedaży, co przełożyło się na silne wzrosty cen akcji. Gdyby nie to, nie można wykluczyć, że KOSPI musiałby ponownie zmierzyć się z długoterminową linią hossy. Jak na razie udało się wybronić przed spadkami. Jednakże ponad dwudziestoletnia linia trendu wzrostowego może zostać wkrótce ponownie przetestowana.

Poranne notowania kontraktów terminowych na DAX ponownie wskazują na dominację kupujących. Wczorajsze zamknięcie powyżej poziomu 16000 punktów, zarówno na rynku terminowym jak i kasowym, zwiększyło apetyt na dalsze wzrosty. Do historycznych rekordów jest już mniej niż 400 oczek. Dzisiaj byki z Deutsche Boerse będą mieć okazję do tego, aby zamknąć miesiąc z dwucyfrowym wynikiem. Jak na razie DAX zyskuje względem października 9,2%. Szansa na to, że uda się powtórzyć wynik sprzed trzech lat, jest znikoma, ale i tak bieżący wynik jest jednym z najlepszych w ostatniej dekadzie. Lokalnie zachodzi możliwość wypełnienia struktury inout w oparciu o rozszerzający się trójkąt.

Rentowności dziesięcioletnich obligacji spadły do poziomów ostatni raz widzianych ponad dwa miesiące temu. Jednakże poziomy, na których są obecne, powiązane są z długoterminowym wsparciem. Zeszłoroczny szczyt przebiega właśnie w strefie 4,3 proc., a to może zatrzymać trend spadkowy na rynku długu. Nie można także wykluczyć korekty wzrostowej, gdyż od październikowego szczytu rentowności dziesięciolatek nie wykonały mocniejszej zwyżki.

Jak na razie za wcześnie jest na to, aby lokalnie szukać powiązań z rynkiem akcji. Jednakże wczoraj wzrosty na giełdach nieco przygasły. Nasdaq 100 zakończył dzień z czarną świeczką i finiszem poniżej wtorkowego zamknięcia. S&P 500 dorzucił jeszcze górny cień, a DJIA wyrysował spadającą gwiazdę doji. Formacja ta wymaga jeszcze potwierdzenia, ale jej pojawienie się tuż pod tegorocznym sufitem i w akompaniamencie wykupienia, nie wróży nic optymistycznego. Jankeskie byki już nie raz wychodziły z takich opresji. Niemniej czujność inwestorów powinna być podwyższona w najbliższych dniach.

Najlepszy miesiąc od trzech lat, panika wokół Orlenu

Kamil Cisowski, DI Xelion