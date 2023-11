Inwestorzy w Warszawie zbierają siły

Notowania złotego pozostawały pod wpływem czynników globalnych, a przede wszystkim odrabiającego straty dolara. Kurs dolara po wtorkowym spadku do 3,97 zł w środę cofnął się do poziomu 4,02 zł. Z kolei frank szwajcarski powrócił w okolice 4,54 zł, a euro umocniło się do poziomu 4,37 zł.