Podsumowanie roku na GPW i prognozy prezesa giełdy

Początek nowego tygodnia przynosi uspokojenie sytuacji po wzrostach z ubiegłego, kiedy poznaliśmy niższe od prognoz dane o inflacji w USA. Te podbiły oczekiwania na to, że największe banki centralne w przyszłym roku przystąpią do łagodzenia polityki monetarnej. W przypadku Fed, Banku Anglii czy EBC rynek spodziewa się już czterech 25-punktowych obniżek stóp. To przełożyło się na szeroki spadek rentowności i przepływ kapitału na rynek akcyjny.