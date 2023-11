Poranek maklerów - Giełdowy roller coaster

W dzisiejszym kalendarium makroekonomicznym lokalnie zwracamy uwagę na finalny odczyt inflacji konsumenckiej za październik (nie oczekujemy zmian). Natomiast globalnie uwaga ponownie skupiać się będzie na odczytach zza oceanu, gdzie poza inflacją cen producentów poznamy wyniki październikowej sprzedaży detalicznej.

Po wczorajszych ponadprzeciętnych wzrostach na GPW, warszawskie indeksy mogą znajdować się pod presja odreagowania, w szczególności dotyczy to większych spółek oraz grupy blue chips. Z drugiej strony lepiej relatywnie mogą performować walory o średniej kapitalizacji celem „nadgonienia” wspomnianych wyżej.

Dzień rekordów

Patryk Pyka, DI Xelion

We wtorek polski rynek akcji w wielkim stylu przełamał słabszą formę, która towarzyszyła mu w ostatnich dniach. WIG20 zyskując w imponujący sposób 4,85%, ustanowił nowy rekord hossy i dał wyraźny sygnał do jej kontynuacji. Był to najmocniejszy jednodniowy wzrost od powyborczego poniedziałku, który zaprowadził polski indeks blue chips na najwyższy poziom od lutego 2022 r. W gronie największych spółek ponownie bardzo solidnie zaprezentowały się banki – indeks WIG-banki z impetem przebił poziom 10 000 pkt, ustanawiając przy tym historyczny rekord wyceny. Warto jednak zaznaczyć, że nowe rekordy nie oznaczają bynajmniej wysokich wycen wskaźnikowych w tym sektorze ze względu na bardzo pozytywny obraz tegorocznych wyników. W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku polski sektor bankowy wygenerował zysk netto na poziomie ok. 21 mld zł, co jest wartością większą niż skumulowany zysk w trzech poprzednich latach (2020-2022).

Szampańskie nastroje na GPW można przypisywać sprzyjającym danym inflacyjnym, które napłynęły z USA, choć nie należy zapominać o czynnikach lokalnych. We wtorek analitycy banku UBS dołączyli do powiększającego się grona zagranicznych banków inwestycyjnych, które wydały pozytywną rekomendację na zakup polskich akcji. Oprócz tego poznaliśmy dobre dane dotyczące polskiego PKB, który w III kw. powiększył się realnie o 0,4% r./r. Tym samym po trudniejszej pierwszej połowie roku krajowa gospodarka powróciła na ścieżkę wzrostu, która powinna być w kolejnych miesiącach wspierana konsumpcją prywatną.

Wspomniany odczyt amerykańskiej inflacji okazał się nieco niższy od prognoz – w październiku wskaźnik CPI obniżył się do 3,2% r./r., z kolei inflacja bazowa spadła do 4% r./r. Niewielkie pozytywne zaskoczenie wystarczyło jednak do tego, by rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich spadły aż o 20 pb. Zjawisko to siłą rzeczy pociągnęło w dół notowania dolara, który w ujęciu koszykowym osłabił się o ponad 1%. Po wczorajszych danych prawdopodobieństwo podwyżki na grudniowym posiedzeniu Fedu spadło do 5%. Co więcej, rynek kontraktów terminowych na stopę procentową przesunął swoje wyceny dotyczące momentu rozpoczęcia cyklu obniżek z czerwca na maj. O ile podzielamy sceptycyzm rynku odnośnie do szans na podwyżkę grudniową (zakładamy, że cykl podwyżek za oceanem już się zakończył), o tyle start cyklu obniżek za oceanem nastąpi naszym zdaniem dopiero w drugiej połowie 2024 r.