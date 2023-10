Poranek maklerów – 2100 pkt. utrzymane

Wśród głównych indeksów pozytywnie wyróżnił się sWIG80. Który zyskał ponad 85 punktów. Nie wpłynie to jednak na szerszy kontekst, gdyż notowania tego benchmarku pozostają poniżej oporu 21000 punktów. Jest to już drugi niższy szczyt. Można więc je połączyć, co narzuca spadkową perspektywę na kolejne tygodnie. Szczególnie że ostatnie odbicie od ww. linii pasuje do świecowej formacji spadającej gwiazdy. Aby ten układ został zanegowany, to byki muszą szybko powrócić na parkiet. W innym przypadku po dwutygodniowej korekcie może pojawić się impuls spadkowy.

Pod względem zmienności europejskie parkiety nie rozpieszczały w ostatnim dniu tygodnia. Trudno znaleźć wynik przekraczającego 1% po dodatniej, czy też ujemnej stronie. Dla przykładu DAX stracił 43,64 punktu, czyli zdobycz niedźwiedzi liczona w procentach to 0,30%. Najdalej na północ wysunęła się giełda w Oslo. Norwescy inwestorzy mogą dopisać na swoich portfelach prawie 15 punktów, co oznacza wzrost o 1,01%.

Francuski CAC 40 podążył odmienną ścieżką zdominowaną przez ursusy. Piątkowa czerwona świeca różni się od czwartkowej o 1,36%. W sumie francuska giełda zalicza szósty z rzędu spadkowy tydzień. Notowania dotarły do marcowego dołka 6800 punktów. Miejsce to jest dobrym kandydatem na chwilowy odpoczynek, czyli korektę. Ta, jeżeli będzie podobna do poprzednich, to powinna zawrzeć się w przedziale 230-340 punktów.

W USA S&P 500 nie wygląda za ciekawie. Byki oddały kolejne 19,86 punktu, co oznacza przecenę o 0,48%. Może się wydawać, że nie jest to dużo, ale po skompensowaniu całego tygodnia niedźwiedzie dopiszą sobie wynik lepszy o ponad 3,7%. Jest to zgodne z aktualną tendencją. Wynik DJIA w skali tygodniowej jest lepszy, ale piątkową sesję trudno uznać za udaną. Podaż przeceniła ten benchmark w jeden dzień o 1,10%.

Wzrosty zaliczyła za to giełda technologiczna. Nasdaq 100 zyskał 0,5% zaś Nasdaq Composite tylko 0,38%. W przypadku NDX jest to mała odmiana po tym, jak w niewiele ponad dwa tygodnie stracił ponad 1250 punktów (8,22%). Piątkowa sesja w całości zawiera się w czwartkowym zakresie ruchu ceny. Tworzy to układ insidebara. Jeżeli jest to krótka korekta, to wkrótce cena tego indeksu przekroczy barierę 14000 punktów. Warto przywołać ostatnie wsparcie 14420 punktów, które może zostać zamienione w opór, jeżeli byki wykrzesają jeszcze trochę siły.

Spółki technologiczne w centrum uwagi

Adam Stańczak, DM BOŚ