Poranek maklerów: Fatalna sesja za oceanem

Słabnący złoty, sytuacja techniczna na EURUSD oraz spadki na Wall Street, nie sprzyjają bykom z GPW. Jednakże czynniki te nie są brane ostatnio pod uwagę. WIG20 napędzany popytem na banki, wspina się coraz wyżej, sWIG80 nie potwierdza tego, co robią największe spółki. Indeks maluchów nie może odkleić się od średniej dwustusesyjnej. Wrócił z północy do kanału a to otwiera drogę w kierunku jego dolnego ograniczenia. Potencjalne zejście poniżej psychologiczny poziom 20k nie napawa optymizmem.

WIG i WIG20 wciąż nie domknęły swoich tygodniowych luk hossy. Ich właściwości magnetyczne negatywnie wpływają na możliwości akcyjnych byków. Jak pokazuje historia, rynek powinien się cofnąć tam, gdzie był prawie dwa tygodnie temu. Jednakże scenariusz zakładający zniżkę o ponad 100 punktów zwiększyłby wydźwięk spadającej gwiazdy, jaka wciąż straszy na tygodniowym wykresie. Także linia dziesięciomiesięcznego trendu wzrostowego stanowi blokadę przed kontynuacją wzrostów nad Wisłą. Jeżeli już byki są zdeterminowane do walki o wyższe poziomy, to i tak przydałaby się jeszcze jedna zniżka. Podręcznikowe korekty formują się w układzie trójfalowym. Na wykresie WIG20 brakuje jednak pełnego zygzaka a-b-c co sprawia, że technicznie jest przestrzeń do cofki poniżej 2000 punktów. Tym bardziej, że wczoraj zniesienie 61.8% zablokowało wczoraj dalsze wznoszenie się byków na północ…