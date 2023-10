Poranek maklerów – Szukanie dna

Finisz tygodnia na azjatyckich parkietach nie należy dla byków, gdyż wiele kluczowych indeksów testowało październikowe minima. Jednakże presja na spadki zaczęła maleć wraz ze zbliżaniem się do wsparć. W Seulu gracze wykorzystali lokalną przecenę do podbierania akcji. KOSPI kwadrans po godzinie 6:00 tracił 1,4%, ale na wykresie pojawił się młotek na wsparciu 61,8%. Nikkei 225 rozpoczął dzień z niskiego poziomu, ale bykom udało się odrobić większość piątkowych strat. Do końca sesji pozostało jeszcze sporo czasu i bilans ten może się poprawić. W Szanghaju jako wsparcie posłużyło dolne ograniczenie kanału. Shanghai Composite Index przez cały tydzień tracił na wartości (2,9%), ale po ostatnich spadkach pojawia się presja na odreagowanie.

Przecena na azjatyckich rynkach związana jest z pogorszeniem nastrojów, które odczuwalne są także w notowaniach kontraktów na DAX. O poranku futures tracą 0,4% i po wczorajszej przecenie ryzyko pogłębienia spadków jest realne. Tym bardziej, że we czwartek na Deutsche Boerse mocno traciła druga i trzecia linia. mDAX przebił się już przez grudniową podłogę, a sDAX testuje tegoroczne minima. Na uwagę zasługuje oddalanie się niemieckiego indeksu DAX od trójkąta. Wybicie się dołem z formacji nabiera rozpędu a zasięg spadków pokrywa się ze średnią dwustutygodniową.

Coraz gorzej z naporem podaży radzą sobie jankeskie byki. Wczoraj DJIA (-0,7%) mocno tracił drugą sesję z rzędu. Niedźwiedzie kolejny dzień finiszowały poniżej średniej dwustusesyjnej. Maleją szanse na uformowanie się formacji oG&R, która mogłaby wprowadzić nieco więcej optymizmu na Wall Street. S&P 500 niebezpiecznie zbliżył się do dolnego ograniczenia kanału wzrostowego. Kurczy się miejsce do obrony i w przypadku zamknięcia dnia poniżej 4216 pkt droga w kierunku marcowego denka zostanie otwarta.

Na rynku walutowym wciąż obecne są pozytywne sygnały przemawiające na korzyść złotego. Jednakże cross EUR/PLN nie wykonał decydującego ruchu. Tegoroczne dno 4,400 jest utrzymane, a to generuje obawy o powtórkę sytuacji sprzed pięciu lat. W I kwartale 2018 r. doszło do wyrysowania sekwencji rosnących minimów. Był to okres, w którym trend zaczął się zmieniać. A wszystko to działo się na wysokości dolnego ograniczenia kanału wzrostowego. Dwa lata później w lutym 2020 r. niedźwiedzie wykonały ten sam manewr. Obecnie sytuacja wygląda podobnie. Jest kanał, są minima a światowe rynki akcji zdają się słabnąć z tygodnia na tydzień.

Wyprzedaż małych spółek, zarówno na Wall Street jak i Deutsche Boerse może przyczynić się do piątkowych spadków sWIG80. Indeks jest bardzo blisko wygenerowania negatywnego sygnału. Po kilku dniach utrzymywania się powyżej wybitego kanału spadkowego i nad średnią dwustusesyjną, presja na spadki znów zaczęła narastać. Środowo-czwartkowa przecena przybliżyła sWIG80 do miejsca na wykresie, gdzie byki są zobligowane do podjęcia działań defensywnych. Ich ewentualny brak może zostać potraktowany jako słabość i zaproszenie do zbudowania kolejnej spadkowej fali skierowanej poniżej psychologiczną wartość 20000 punktów.

MSCI Poland stracił kolejną sesję z rzędu. Złoty jest lokalnie silny, ale traci impet. Otoczenie zewnętrzne, szczególnie to europejskie, nie wskazuje na przewagę popytu. DAX i CAC 40 nurkują na południe. A druga i trzecia linia na światowych parkietach nie znaleźć denka. Nad Wisłą maluchy są o krok od przerwania defensywnej strefy. Wszystko to współgra z niedawnym wykupieniem WIG20 i niedomkniętą luką hossy. Jak pokazuje historia, kiedy na tygodniowym wykresie pojawia się wyrwa punktowa i to na wysokich poziomach cenowych, niedźwiedzie czują się zobligowane do jej wypełnienia. Proces ten już postępuje a to sprawia, że WIG20 ponownie jest ściągany w kierunku 2000 punktów.