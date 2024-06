Przed polskim rynkiem kapitałowym wciąż rysuje się wiele szans

Rynek niedoszacowany m.in. za sprawą wojny

Uczestnicy konferencji dyskutowali też o miejscu Polski na światowej mapie inwestycyjnej. Eksperci podkreślali m.in., że mimo zwyżek na warszawskiej giełdzie z ostatnich kilkunastu miesięcy polski rynek nadal jest niedowartościowany. Jest to tym bardziej zaskakujące, gdy weźmie się pod uwagę, że polskie fundamenty nadal prezentują się bardzo mocno. Wycenom polskich aktywów wciąż jednak ciąży m.in. wojna za naszą wschodnią granicą. – Polska jest bardzo niedoceniona, co być może wynika ze słabości lokalnych rynków kapitałowych. Najważniejszy czynnik to jednak bliskość wojny w Ukrainie. Mamy dobrą pozycję fundamentalną, ale kapitał zachodni wolno napływa do Polski. Nadal też mamy niewielki udział w indeksach MSCI. Polskie firmy muszą odrobić lekcję. Muszą lepiej prezentować się inwestorom zagranicznym – zwracał uwagę Tomasz Noetzel z Bloomberg Intelligence.

Są też inne wyzwania natury ogólnej, z którymi trzeba się zmierzyć. Beata Javorcik, główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, poruszyła kwestie odnawialnych źródeł energii oraz demografii. – Dostęp do OZE jest absolutnie niezbędny do tego, by przyciągnąć kapitał zagraniczny do Polski. Istotnym zagadnieniem jest także demografia. Powinniśmy się pochylić nad kwestiami migracyjnymi, jak również nad wydłużeniem czasu aktywności zawodowej – mówiła.

– Odsetek populacji aktywnej zawodowo się kurczy, a z drugiej strony widzimy zwiększanie się wynagrodzeń. Decydenci zdają się nie martwić tym, że wynagrodzenia rosną szybciej niż produktywność. Oczywiście nadal słychać, że Polska jest tańsza niż kraje Europy Zachodniej, ale trzeba pamiętać, że nic nie jest dane raz na zawsze – wskazywał Geoff Gottlieb z Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

– Aby utrzymać sprzyjające otoczenie, jednostkowe koszty pracy muszą wrócić na właściwe tory. Musimy utrzymać konkurencyjność. Moim zdaniem są jednak ważniejsze wyzwania, a najważniejszym jest transformacja energetyczna – podkreślał Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP.

Kompetencje, odwaga, zaufanie

Drugi dzień konferencji oraz całą imprezę podsumował Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

– Traktujemy naszą rolę służebnie, również wobec podmiotów nadzorowanych. Chcemy być silnym nadzorem na silnym rynku. Zależy więc nam na tym, by rynek się rozwijał. Widzę dużo optymizmu na rynku mimo wielu wyzwań. Chcemy, aby ten optymizm przekładał się na rozwój, i chcemy was w tym wspierać. Mam poczucie, że aktywnie uczestniczymy w życiu rynku kapitałowego. Kiedy mowa o regulacjach, wpadliśmy trochę w błędne koło, ale prawda też jest taka, że są one nam trochę na rękę. Potrzebne są trzy czynniki, by wyrwać się z tego błędnego koła. Są to kompetencje, odwaga i zaufanie – podkreślał Jastrzębski.