Najgorszy miesiąc funduszy akcji w tym roku

Łącznie do detalicznych funduszy inwestycyjnych powędrowało we wrześniu 1,73 mld zł w porównaniu z 2,08 mld zł w sierpniu – wynika z danych serwisu analizy.pl. Razem z funduszami niedetalicznymi i PPK do TFI w zeszłym miesiącu powędrowało 2,21 mld zł.

Podobnie jak dotąd, główny strumień kapitału skierowany był na rozwiązania dłużne. Tym razem do tego typu funduszy trafiło 1,75 mld zł wobec 2,2 mld zł miesiąc wcześniej. Wciąż największym zainteresowaniem spośród produktów opartych na obligacjach cieszyły się fundusze papierów krótkoterminowych. Pod względem stóp zwrotu fundusze te znalazły się w zeszłym miesiącu na czołowych miejscach na całym rynku, ze zwyżkami rzędu 0,4-0,5 proc. w miesiąc. Na drugim miejscu pod względem sprzedaży uplasowały się fundusze papierów korporacyjnych z 0,4 mld zł napływów netto.

Z funduszy dłużnych krótkoterminowych najwięcej kapitału trafiło do PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy, PKO Obligacji Uniwersalnego oraz Pekao Spokojnej Inwestycji. W przypadku funduszy obligacji długoterminowych tym razem przeważyły odkupienia i bilans zamknął się na -75 mln zł. Z każdym miesiącem rośnie sprzedaż funduszy obligacji korporacyjnych. Wśród portfeli papierów korporacyjnych w sprzedaży przodowały dwa fundusze Santandera TFI oraz Quercus Ochrony Kapitału.

Odwrót od funduszy akcji

Klientom TFI niewiele wystarczyło, by odwrócić się od bardziej ryzykownych produktów. Po nerwowym sierpniu, wrzesień przyniósł spory wzrost umorzeń – łącznie z funduszy akcji inwestorzy wycofali blisko 0,3 mld zł w porównaniu z 0,13 mld zł wypłat netto miesiąc wcześniej. Przewaga wypłat z funduszy akcji polskich wzrosła z 0,14 mld zł do 0,2 mld zł, natomiast fundusze akcji zagranicznych, które akurat w sierpniu - po serii pięciu miesięcy odpływów – wyszły na plus, we wrześniu znów popadły w niełaskę (minus 78 mln zł). Jak podaje serwis analizy.pl, we wrześniu doszło do przeniesienia kapitału w ramach programów emerytalnych Grupy PZU (czyli wycofania ponad 100 mln zł z PZU Akcji Krakowiak). Słabo wypadł Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, z którego wycofano ponad 43 mln zł. Cała grupa funduszy akcji małych i średnich spółek zakończyła miesiąc z najgorszym wynikiem w tym roku, przekraczając 100 mln zł odpływów netto.