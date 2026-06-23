Decora do najważniejszych czynników zewnętrznych, mających wpływ na jej obecne wyniki finansowe zalicza kondycję rynku mieszkaniowego i remontowego w Europie, poziom nastrojów konsumenckich, koszty surowców oraz sytuację geopolityczną.

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– W branży wykończenia wnętrz decyzje zakupowe są silnie powiązane z poczuciem bezpieczeństwa ekonomicznego konsumentów oraz z aktywnością inwestycyjną i remontową. Na marże wpływają przede wszystkim ceny surowców, w tym komponentów petrochemicznych wykorzystywanych w produkcji podłóg winylowych, a także koszty energii, transportu i finansowania – twierdzi Artur Tomikowski, dyrektor marketingu Decory.

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Zauważa, że obecna sytuacja międzynarodowa, w tym napięcia związane z Iranem i regionem Bliskiego Wschodu, zwiększa niepewność w zakresie przyszłych kosztów surowcowych i logistycznych. Z tego też powodu, w zarządzaniu biznesem, kluczowa jest nie tylko skala sprzedaży, ale również elastyczność kosztowa, kontrola zapasów i szybkie reagowanie na zmiany rynkowe.

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Decora stawia na panele winylowe i ściany mineralne

O tegorocznych wynikach Decory zdecydują też czynniki wewnętrzne. Kluczowe znaczenie mają efektywność operacyjna, jakość oferty, rozwój własnych marek, dywersyfikacja sprzedaży oraz zwiększanie mocy produkcyjnych w najbardziej perspektywicznych kategoriach.

– Decora rozwija model oparty na projektowaniu, technologii i kompletnych systemach wykończeniowych. To pozwala nam konkurować nie wyłącznie ceną, ale także jakością, dostępnością, designem, certyfikacją i przewidywalnością dostaw – informuje Tomikowski.

Spółka największe nadzieje na dalszą poprawę wyników wiąże z panelami winylowymi SPC oraz ścianami mineralnymi Modee. Większe szanse na wzrost widzi w eksporcie niż na rynku krajowym. Strategicznym kierunkiem ekspansji pozostaje Europa, w tym zwłaszcza jej zachodnia część. To tam firma obserwuje duży potencjał dla produktów opartych na wysokiej jakości, designie, przewidywalności dostaw i dobrym stosunku wartości do ceny.

– Szczególnie istotne są dla nas takie rynki jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Są to duże, dojrzałe i konkurencyjne rynki podłogowe, ale jednocześnie takie, na których rośnie znaczenie produktów typu value for money oraz premium – twierdzi Tomikowski.

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Decora inwestuje i wypłaca dywidendę

Dodaje, że dywersyfikacja geograficzna ogranicza wpływ słabszej koniunktury na pojedynczych rynkach i pozwala lepiej wykorzystać rosnący potencjał produkcyjny grupy. Działania spółki koncentrują się na rozwijaniu współpracy z partnerami handlowymi, wzmacnianiu aktywności sprzedażowych i marketingowych, dostosowywaniu oferty do lokalnych potrzeb oraz konsekwentnym budowaniu rozpoznawalności marek Decory.

– Z punktu widzenia akcjonariuszy kluczowe znaczenie ma realizowana przez Decorę strategia długoterminowego wzrostu. Najważniejszym projektem rozwojowym jest inwestycja o wartości 170 mln zł w rozbudowę zakładu produkcyjnego w Środzie Wielkopolskiej – przypomina Tomikowski. Dzięki tej inwestycji spółka w 2028 r. zwiększy zdolności produkcyjne o 5 mln m kw. rocznie.

Mimo dużych wydatków inwestycyjnych spółka wypłaci dywidendę. Wyniesie ona 4 zł lub 4,06 zł w zależności od tego, czy uda się zbyć część akcji własnych przed dniem dywidendy. Dla porównania w ubiegłym roku spółka wypłaciła po 4 zł na każdą akcję, a rok wcześniej po 3 zł.