Kino Polska pozytywnie zaskoczyło

Wcześniej spółka przedstawiła wstępne dane o podstawowych pozycjach rachunku zysków i strat. Ostateczne liczby nie różnią się od szacunków. Maciej Bobrowski, analityk domu maklerskiego BDM (wycenia akcję Kino Polska TV na 24,5 zł za sztukę) był nimi lekko pozytywnie zaskoczony. Zarówno przychody, jak i zysk operacyjny Kino Polska TV były wyższe od jego oczekiwań.
W drugim kwartale br. Kino Polska TV wykazało 84,9 mln zł przychodu (wzrost o 6,4 proc. rok do roku), 24,7 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o około 15 proc.) i 19,96 mln zł zysku netto (plus 13,5 proc.).
– Tak jak już wskazaliśmy w komentarzu do wstępnego odczytu za drugi kwartał 2025, zakończone pierwsze półrocze 2025 odbieramy z umiarkowanym optymizmem. Spółka w drugim kwartale wykazała wyższe przychody niż nasze wcześniejsze oczekiwania. Odczyt zysku operacyjnego jest również o blisko 8 proc. powyżej naszych prognoz – skomentował Maciej Bobrowski.
Biuro zakładało, że grupa wykaże 80,4 mln zł przychodu, 22,9 mln zł zysku operacyjnego i 18,6 mln zł zysku netto.
Zdaniem Bobrowskiego, grupa ma za sobą mocny kwartał w segmencie Stopklatka i słabszy w kluczowym obszarze FilmBox. Specjalista zwraca także uwagę, że w porównaniu z końcem marca wzrosła kwota pożyczek udzielonych przez giełdową firmę właścicielowi – Grupie Canal+ ze 107 mln zł do 133 mln zł.
Wylicza, że na koniec czerwca grupa Kino Polska TV dysponowała nadwyżką gotówki (uwzględniając pożyczki do akcjonariusza w ramach tzw. cash poolingu) w wysokości 139 mln zł. „Wartość akcji, które nie są w posiadaniu głównego akcjonariusza przy kursie zamknięcia z 22 sierpnia to blisko 121 mln zł” – wskazuje analityk.
W drugiej połowie lipca napisaliśmy o planach dwóch byłych prezesów Kino Polska TV: Piotra Reischa i Bogusława Kisielewskiego. Pierwszy chce, aby drugi wszedł do rady nadzorczej telewizyjnej firmy. W porozumieniu z instytucjami finansowymi złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które w drodze głosowania grupami wybierze radę nadzorczą. Zarząd zwołał NWZ na 29 września. Piotr Reisch tłumaczył, że mniejszościowi akcjonariusze powinni mieć w radzie przedstawiciela z kilku względów. Wskazywał m.in., że choć spółka dysponuje 100 mln zł, to wypłaca niewielką dywidendę, a powinno to być kilka złotych na akcję.
Maciej Szczechura, prezes Rainbow Tours, będzie gościem Dariusza Wieczorka w dzisiejszym programie „Prosto z Parkietu”. Start o godz.12.00.
Zysk netto po dwunastu miesiącach roku obrotowego 2024/2025 (trwający obecnie rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2025 r.) sięgnął 62 mln zł. W poprzednim roku obrotowym, od lipca 2023 r. do końca czerwca 2024 r., Skarbiec Holding w ujęciu skonsolidowanym odnotował zysk netto sięgający 5,2 mln zł.
Akcje Wirtualnej Polski Holding tanieją w środę mocno po publikacji sprawozdania półrocznego grupy. Co się za tym kryje?
O 5,6 proc. zwiększyły się w II kwartale skonsolidowane przychody giełdowej spółki HR Tech, Grupy Pracuj. Całe pierwsze półrocze zakończyła z 5 proc. wzrostem sprzedaży. Na podobną dynamikę zarząd liczy w całym 2025 r.
Grupa Pracuj odnotowała 54,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 41,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.