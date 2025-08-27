Kino Polska pozytywnie zaskoczyło

Wcześniej spółka przedstawiła wstępne dane o podstawowych pozycjach rachunku zysków i strat. Ostateczne liczby nie różnią się od szacunków. Maciej Bobrowski, analityk domu maklerskiego BDM (wycenia akcję Kino Polska TV na 24,5 zł za sztukę) był nimi lekko pozytywnie zaskoczony. Zarówno przychody, jak i zysk operacyjny Kino Polska TV były wyższe od jego oczekiwań.

W drugim kwartale br. Kino Polska TV wykazało 84,9 mln zł przychodu (wzrost o 6,4 proc. rok do roku), 24,7 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o około 15 proc.) i 19,96 mln zł zysku netto (plus 13,5 proc.).

– Tak jak już wskazaliśmy w komentarzu do wstępnego odczytu za drugi kwartał 2025, zakończone pierwsze półrocze 2025 odbieramy z umiarkowanym optymizmem. Spółka w drugim kwartale wykazała wyższe przychody niż nasze wcześniejsze oczekiwania. Odczyt zysku operacyjnego jest również o blisko 8 proc. powyżej naszych prognoz – skomentował Maciej Bobrowski.

Biuro zakładało, że grupa wykaże 80,4 mln zł przychodu, 22,9 mln zł zysku operacyjnego i 18,6 mln zł zysku netto.

Zdaniem Bobrowskiego, grupa ma za sobą mocny kwartał w segmencie Stopklatka i słabszy w kluczowym obszarze FilmBox. Specjalista zwraca także uwagę, że w porównaniu z końcem marca wzrosła kwota pożyczek udzielonych przez giełdową firmę właścicielowi – Grupie Canal+ ze 107 mln zł do 133 mln zł.