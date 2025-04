Dzień przymusowego wykupu został ustalony na 14 kwietnia. To jeden z ostatnich etapów procesu wycofywania spółki z warszawskiej giełdy.



Przymusowy wykup zostanie przeprowadzony przez strony porozumienia, które zostało zawarte pomiędzy spółką oraz jej akcjonariuszami: prezesem Krzysztofem Frycem, wiceprezesem Wiesławem Niedzielskim, członkami zarządu Tomaszem Paprzyckim i Janem Łożyńskim, członkiem rady nadzorczej Sławomirem Zawieruchą, Agatą Olszewską oraz spółką Pro-Fitex.



Pod koniec stycznia bieżącego roku roku Labo Print i wspomniani akcjonariusze ogłosili wezwanie na wszystkie pozostałe akcje spółki reprezentujące 3,18 proc. kapitału zakładowego oraz 1,88 proc. głosów w spółce, oferując 15,50 zł za akcję. Celem wezwania było przejęcie kontroli poprzez skupienie wszystkich akcji Labo Print i wycofanie spółki z warszawskiej giełdy.

Strony porozumienia aktualnie posiadają łącznie bezpośrednio prawie 3,76 mln akcji Labo Print, stanowiących 98,60 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki, uprawniających łącznie do wykonywania 99,18 proc. głosów na walnym zgromadzeniu uprawniających do wykonywania łącznie ponad 6,4 mln głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki, co stanowi 99,18 ogólnej liczby głosów.