W I kwartale 2024 r. Grupa Boryszew zanotowała 6,4 mln zł zysku netto wobec 46 mln zł zysku w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBITDA grupy zmniejszyła się rok do roku o 60 proc. do 60,3 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły prawie 1,35 mld zł i były o 20 proc. niższe niż rok wcześniej.

Reklama

Przychody segmentu automotive spadły rok do roku o 11 proc. do 420 mln zł przy poprawie wyniku EBITDA o ponad 43 proc. (12,2 mln zł). Mniej udany okres ma za sobą segment metale, którego przychody skurczyły się rok do roku o ponad 31 proc., do 719 mln zł, a EBITDA spadła o 62 proc., do 33,4 mln zł, co jest efektem negatywnych tendencji na rynku stali. Stabilne wyniki konsekwentnie notuje natomiast obszar aluminium, za który odpowiada NPA Skawina będąc jedynym w kraju producentem niskostratnych przewodów napowietrznych i drutów, kluczowych w procesie transformacji energetycznej.

- Wyniki pierwszego kwartału są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Wartość EBITDA jest w niewielkim stopniu odchylona od założonego dla tego okresu budżetu. Obserwujemy niski popyt w Europie, skorelowany z napływem tanich produktów ze wschodu oraz mocną złotówką. Pomimo tego, utrzymujemy solidne wskaźniki finansowe, dzięki naszej dywersyfikacji produktowej oraz rynków zbytu. Koncentrujemy się na realizacji nowej strategii na lata 2024 - 2028, która ma na celu zbudowanie większej odporności przedsiębiorstwa na cykle koniunkturalne oraz inwestycje w produkty o wyższej marży. Podtrzymujemy także deklaracje w zakresie polityki dywidendowej - komentuje Wojciech Kowalczyk, prezes Grupy Boryszew.

Zarząd Boryszewa podkreśla, że sytuacja finansowa grupy jest stabilna. - Otoczenie makroekonomiczne jest niekorzystne, pomimo tego grupa ma zapewnione finansowanie oraz bezpieczne wskaźniki finansowe – zapewnia Radosław Szorc, dyrektor finansowy w Grupie Boryszew.