WP Holding planuje dwa przejęcia w drugim półroczu

Wirtualna Polska przejęła Wirtualne Media Specjalistyczny serwis informacyjny poświęcony przede wszystkim rynkowi mediów - Wirtualne Media - trafił do grupy z Wirtualną Polską.

Problem dużego portalu

Agora, która w ubiegłym tygodniu opublikowała wyniki roczne i oczekiwania co do 2024 r. podała, że w 2023 r. wydatki na reklamę internetową w Polsce urosły w o 8,5 proc. i zwiększyły udział w całym reklamowym rynku do 44 proc. (5,28 mld zł). W samym czwartym kwartale ub.r. reklamodawcy mieli zostawić w sieci o 9,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. Zarząd tej medialnej grupy uważa, że w 2024 r. cały rynek reklamy w Polsce zyska 5-7 proc., a reklamy internetowej 5-8 proc.

- Nasza działalność skupia się na rynku reklamy display, dlatego trudno nam odnosić się do szacunków Agory – powiedział Jacek Świderski.

W jego ocenie w 2023 r. głównym problemem WP Holding przy sprzedaży reklam było wyczerpanie się własnych powierzchni, którą grupa mogłaby zaoferować klientom. Poinformował, że grupa podniosła ceny o 20 proc., a mimo tego zainteresowanie klientów było.

- Naszym priorytetem jest, aby scenariusz z 2023 r. nie powtórzył się więcej – dodał Świderski.

Grupa rozbudowuje portfel powierzchni podmiotów trzecich, na których może realizować zlecenia reklamodawców. Zachęca do współpracy wydawców w Polsce, którzy w ocenie Świderskiego w zbyt dużym stopniu uzależniają się od produktów Google.