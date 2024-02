Prezes Suneksu sprzedał w ABB 2 mln akcji spółki po cenie 12 zł za sztukę

Intencją głównego akcjonariusza jest, że pozyskane 24 mln zł ze sprzedaży przeznaczy na akwizycje na rynku niemieckim oraz rozwój infrastruktury produkcyjnej w Raciborzu wspierające długoterminowy rozwój i budowę wartości dla akcjonariuszy Suneksu, podano.

Reklama

Reklama

"Inwestorzy instytucjonalni wyrazili duże zainteresowanie akcjami Suneksu, cieszy nas, że nasz potencjał został dostrzeżony i razem będziemy mogli budować wartość spółki. Pozyskany kapitał będzie ważnym impulsem do dalszego dynamicznego rozwoju Suneksu, wzmocnienia obecności na rynku niemieckim oraz rozbudowy mocy produkcyjnych w zakładzie w Raciborzu" - powiedział Kalyciok, cytowany w komunikacie.

ABB zostało przeprowadzone w formie subskrypcji prywatnej w ramach oferty publicznej skierowanej do maksymalnie 149 inwestorów lub do inwestorów kwalifikowanych lub do inwestorów mogących nabyć akcje za minimum 100 tys. euro. Pośredniczącym w transakcji był Dom Maklerski Q Securities.

"Romuald Kalyciok i Polska Ekologia podpisali z Domem Maklerskim Q Securities umowy lock-up zakładającej 12-miesięczny okres ograniczenia możliwości sprzedaży pozostałych posiadanych akcji (w tym także akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Suneksu)" - czytamy dalej.

Jak informowano wcześniej, zarząd spółki zakłada, że po przeprowadzeniu ABB Sunex w ramach możliwego kapitału docelowego przeprowadzi emisję skierowaną do Romualda Kalycioka.