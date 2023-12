Ostateczna cena ich zakupu zostanie ustalona w oparciu o uzgodnioną wartość przedsiębiorstwa przejmowanej spółki (enterprise value) wynoszącą 46,7 mln euro, z zastosowaniem przewidzianych w umowie korekt dot. poziomu kapitału obrotowego i zadłużenia netto wyliczonych na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych dla celów zamknięcia transakcji.

Sanok RC sfinalizuje akwizycję ze środków dostępnych w ramach linii kredytowych oraz ze środków własnych grupy.

Grupa Teknikum prowadzi działalność w Finlandii (cztery zakłady produkcyjne) oraz na Węgrzech (za pośrednictwem węgierskiej spółki zależnej - jeden zakład produkcyjny), a także posiada niemiecką spółkę zależną odpowiadającą za sprzedaż produktów. Oferta produktowa Grupy Teknikum obejmuje specjalistyczne węże przemysłowe m.in. do systemów oczyszczania stosowanych w przemyśle wydobywczym, mieszanki gumowe, wyroby formowe z gumy, silikonu i tworzyw sztucznych do zastosowań technicznych oraz rozwiązania do ochrony urządzeń przemysłowych przed zużyciem i korozją. Skonsolidowane przychody Grupy Teknikum za okres 12 miesięcy od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. osiągnęły ok. 69 mln euro, a EBITDA Grupy Teknikum za ten okres wyniosła ok 7 mln euro.

- Celem akwizycji jest dalsza dywersyfikacja portfela produktowego Grupy Sanok, rozwój geograficzny sprzedaży oraz wykorzystanie istniejących synergii w zakresie know-how, co wpisuje się w realizowane kierunki strategicznego rozwoju Grupy Sanok Rubber Company na lata 2022-2024 - podkreśla Sanok RC w komunikacie.

Na zamknięciu wtorkowych notowań akcje Sanoka wyceniono na 23 zł, co oznacza zwyżkę o ponad 2,2 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.