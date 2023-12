"Zmiany we władzach STS S.A. mają na celu uporządkowanie struktury i operacji w ramach spółki i Entain CEE. Dalej będę aktywnie zaangażowany w rozwój największego polskiego bukmachera - w tym zakresie nic się nie zmienia. Moim podstawowym zadaniem jest aktualnie koncentracja nad strategicznymi celami i nadzór ich realizacji zarówno na poziomie STS, jak i Entain CEE. Operacyjne zarządzanie będzie za to zadaniem Radima Haluzy. Naszym priorytetem jest dalszy wzrost w Polsce - gdzie dynamicznie rośnie rynek zakładów wzajemnych - oraz wykorzystywanie szans do rozwoju w całym regionie w ramach przedsięwzięcia, jakim jest Entain CEE" - powiedział Juroszek, cytowany w komunikacie.

W 2023 roku Entain CEE stał się właścicielem STS w wyniku wezwania na akcje STS Holding. Rodzina Juroszków część pozyskanego kapitału ze sprzedaży blisko 70% akcji STS Holding przeznaczyła na reinwestycję w Entain CEE, obejmując w niej 10% udziałów.

Radim Haluza jest obecnie prezesem zarządu Entain CEE oraz SuperSport - lidera rynku bukmacherskiego i kasyna online w Chorwacji. Jest doświadczonym managerem z wieloletnim stażem w czołowych spółkach z branży iGaming.

Założona w 1997 roku, Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.