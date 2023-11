Wirtualna Polska wierzy w Legimi. Kupiła mniejszościowy pakiet

Wirtualna Polska Media zaprosiła do składania ofert sprzedaży maksymalnie do 455,9 tys. akcji Legimi, które stanowią nie więcej niż 29,39 proc. kapitału. Proponowana cena nabycia to 27,5 zł za sztukę. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży wyznaczono na 20 listopada, a zakończenia na 1 grudnia.

Reklama

WP jest od niedawna właścicielem 194,1 tys. akcji, które stanowią łącznie 12,51 proc. kapitału. Nabyła mniejszościowy pakiet za 5,3 mln zł. Walory kupowała od indywidualnych inwestorów po 27,5 zł za akcję.

WP jest wiodącą grupą mediową w Polsce. Od kilku lat rozwija również usługi subskrypcyjne poprzez platformy Pilot WP, Open FM i przejętą w ubiegłym roku Audiotekę.

- Na tym etapie traktujemy tę transakcję wyłącznie jako inwestycję finansową. Wirtualna Polska ma zamiar nabyć na tych samych warunkach dodatkowy pakiet akcji - łącznie do ok. 40 proc. kapitału zakładowego, w związku z tym zaprosiliśmy akcjonariuszy Legimi do składania ofert sprzedaży akcji – komentuje Adam Rogaliński, wiceprezes ds. rozwoju korporacyjnego w WP Holding.

Legimi jest obecne na rynku cyfrowych książek od kilkunastu lat. Ze spółką współpracuje ponad 900 wydawców. Na koniec 2022 r. z serwisu korzystało 200 tysięcy klientów. Przychody Legimi w 2022 r. wyniosły ponad 62,5 mln zł i były o niemal 30 proc. wyższe w porównaniu z 2021 r.