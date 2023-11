Cyfrowy Polsat z pierwszymi zyskami na zielonej energii

Największą część przychodu zawdzięcza pierwszemu z nich, czyli użytkownikom usług telekomunikacyjnych pod markami Plus, Netia, Premium Mobile i Aero2 oraz pakietów z kanałami telewizyjnymi i serwisu VoD Polsat Box Go (d. Ipla). Ta część biznesu określana jako segment usług B2C i B2B przyniosła grupie w III kw. br. 2,65 mld zł przychodu, o 4 proc. mniej niż rok wcześniej. Według menedżerów Cyfrowego Polsatu, którym przewodzi Mirosław Błaszczyk, to w największej mierze efekt niższych stawek w rozliczeniach hurtowych między telekomami oraz słabszych niż rok temu przychodów ze sprzedaży sprzętu (głównie smartfonów).

Grupa Cyfrowy Polsat traci nadal klientów. Na koniec września, z jej usług abonamentowych korzystało 5,82 mln klientów indywidualnych, o 147 tys. mniej niż rok wcześniej. Płacili oni za 13,05 mln usług. Spadek tej liczby o 287 tys. do rok do roku miał miejsce głównie w usługach płatnej telewizji (243 tys. do 4,86 mln), co zarząd nieustająco tłumaczy słabnącą popularnością telewizji satelitarnej i zastąpieniem Ipli przez Polsat Box Go z nowymi cenami. Grupie ubyło jednak też abonentów dostępu do internetu (25 tys. w rok do 1,98 mln) oraz telefonii komórkowej (19 tys. do 6,2 mln). Podobnie jak Orange Polska sieć Plus tłumaczy osłabienie wykruszającą się bazą klientów z Ukrainy, którym rok temu oferowano darmowe startery.

Grupa Zygmunta Solorza straciła też (netto) 300 klientów biznesowych i ma ich 68,8 tys.

W segmencie usług przedpłaconych (pre-paid) Cyfrowy Polsat wykazał mniejszy spadek, bo o 27 tys. do 2,8 mln. Użytkownicy wykupili więcej dostępów do wydarzeni emitowanych w formule PPV i subskrypcji Polsat Box Go (wzrost o 34 tys.), osłabiając efekt rezygnacji z usług telefonii mobilnej i internetu.

Na podstawie danych publikowanych przez grupę nie można jednoznacznie stwierdzić ile kart SIM użytkują jej wszyscy klienci, ani ile łączy usług przewodowych – internetu i telefonii - wykorzystują. Grupa nie podaje też struktury usług płatnej telewizji w podziale na dostęp satelitarny, kablowy i IPTV.

Stabilizująco na przychody segmentu wpływa wprowadzanie droższych abonamentów z coraz popularniejszym internetem 5G. Widoczne są 2-3 proc. wzrosty średnich rachunków klientów grupy.