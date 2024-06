Jakość danych ESG, głupcze!

Dla wielu firm odpowiedzią na obecną sytuację może być inwestycja w narzędzia pozwalające na zarządzanie danymi ESG. Okazuje się, że dla 88 proc. respondentów posiadanie dobrego systemu raportowania ESG zapewni przewagę konkurencyjną. Natomiast 84 proc. badanych zgodziło się, że zintegrowane dane finansowe i dotyczące zrównoważonego rozwoju umożliwiają lepsze podejmowanie decyzji strategicznych, które mogą mieć wpływ na poprawę wyników finansowych firmy, zaś 88 proc. stwierdziło, że zintegrowane raportowanie finansowe i ESG będzie miało pozytywny wpływ na długoterminowe tworzenie wartości firmy. Na razie jedynie 38 proc. badanych firm raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju realizuje z wykorzystaniem dedykowanego systemu, 32 proc. wykorzystuje w tym celu dedykowane zespoły i własne narzędzia, zaś 10 proc. zleca te prace na zewnątrz. Natomiast 20 proc. podmiotów zastanawia się obecnie nad wyborem przyszłej strategii w tym zakresie.

Badanie wykazało również, że w miarę jak firmy starają się spełniać nowe wymogi w zakresie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, inwestycje w tym obszarze prawdopodobnie wzrosną – 89 proc. respondentów planuje przeznaczyć większy budżet na technologię związaną z ESG w ciągu najbliższych trzech lat. Konkretne obszary zainteresowania określone przez respondentów jako ważne dla technologii obejmowały gromadzenie danych z wielu źródeł, na które wskazywało 97 proc. osób, współpracę z innymi zespołami oraz analizowanie danych i uzyskiwanie wniosków w celu usprawnienia procesu decyzyjnego – 97 proc. odpowiedzi, zaś na weryfikację danych na potrzeby audytu wskazało 96 proc. ankietowanych firm. Z uzyskanych w ramach badania odpowiedzi okazuje się, że w najbliższej przyszłości rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji będą odgrywać coraz ważniejszą rolę, tak twierdzi 85 proc. badanych. Ich zdaniem technologia ta sprawi, że raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju będzie skuteczniejsze, a w ciągu pięciu najbliższych lat wykonywanie prac powinno być łatwiejsze.

Warto w tym kontekście pamiętać również o użytkownikach danych. Inwestorzy potrzebują raportów, które będą zawierały wysokiej i łatwo przetwarzalne dane. Odpowiedzią w tym zakresie może być planowane wdrożenie taksonomii XBRL, która pozwoli na maszynowy odczyt raportów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Taki raport będzie nie tylko pewny pod względem jakości, ale te będzie istniała możliwość przetworzenia dużej ilości informacji w krótkim czasie.

Obecna sytuacja pokazuje, jak ważna jest jakość danych, które trafiają z przedsiębiorstw do firm. Warto więc przywołać jedno z haseł kampanii wyborczej Billa Clintona, która miała miejsce w 1992 r. Wówczas jego doradca James Carville powoływał się na następujący slogan: gospodarka, głupcze. Parafrazując więc hasło Carville, w odniesieniu do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych ESG, można powiedzieć: jakość danych ESG, głupcze! Nie mam bowiem wątpliwości, że tylko właściwe raportowanie zrównoważonego rozwoju będzie prowadzić do wykazania wyników i wartości w konkurencyjnym środowisku. Dziś liderzy biznesu i ich zespoły rozumieją, że jest to duża szansa wymagająca jednak poważnego zaangażowania, dlatego warto już teraz zainteresować się rozwiązaniami, które będą stanowić odpowiedź na potrzeby wszystkich interesariuszy.