Tauron pozyskał z Banku Gospodarstwa Krajowego kolejne środki na rozwój działalności prowadzonej przez zależną firmę Tauron Dystrybucja. Na mocy aneksu do umowy pożyczki z 17 grudnia ubiegłego roku została zwiększona jej kwota z 11 mld zł do 15,87 mld zł, czyli o 4,87 mld zł. Pieniądze pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i są przeznaczone wyłącznie na finansowanie wydatków kwalifikowanych ponoszonych na rozwój i dostosowanie sieci elektroenergetycznej do potrzeb transformacji energetycznej i zmian klimatu. Pożyczka jest oprocentowana według stałej stopy procentowej wynoszącej 0,5 proc. w skali roku. Spłata została przewidziana w latach 2034-2049, w okresach półrocznych.
Tauron zawarł również z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki do kwoty 310 mln zł. Także te pieniądze pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, ale przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez Tauron Dystrybucja na zaawansowaną transformację cyfrową. Będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 0,5 proc. w skali roku. Spłata pożyczki została przewidziana w latach 2028-2045, w okresach kwartalnych.
Grzegorz Lot, prezes Tauronu, zauważa, że finansowanie z Krajowego Planu Odbudowy to dla polskiej energetyki wyjątkowa szansa, którą kierowana przez niego grupa wykorzysta na ogromną skalę. – Nasze plany zakładają budowę i modernizację kilku tysięcy stacji elektroenergetycznych, instalację kilkudziesięciu tysięcy kilometrów nowych linii kablowych oraz ponad 2 mln inteligentnych liczników u naszych klientów. Środki, które wydatkujemy dzięki KPO to szansa na przyspieszenie transformacji energetycznej, która bezpośrednio przełoży się na niższe ceny energii – twierdzi Lot. W jego ocenie kluczem jest ich skuteczne i odpowiedzialne wykorzystanie. Dzięki temu będzie można zbudować system elektroenergetyczny odporny na kryzysy i konkurencyjny w skali Europy.
Obecny przy podpisywaniu umów pożyczek Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, zwrócił uwagę, że konieczne jest realne wspieranie cyfrowej transformacji, gdyż zapewnia ona ciągłość kluczowych usług dla obywateli i odporność gospodarki na nowe zagrożenia. – To wsparcie wpisuje się w szerszą strategię rozwoju krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Dzisiejsze porozumienie to przykład tego, jak środki unijne, współpraca instytucji publicznych i zaangażowanie polskich przedsiębiorstw mogą wspólnie budować nowoczesną i bezpieczną gospodarkę cyfrową – stwierdził Gawkowski.
Tauron precyzuje, że umowa opiewająca na 310 mln zł jest pierwszym w Polsce porozumieniem osiągniętym w ramach instrumentu „KPO – Wspieranie zaawansowanej transformacji cyfrowej”. BGK uruchomił nabór wniosków na pożyczkę 9 lipca. W najbliższym czasie pieniądze z tego instrumentu powinny uzyskać kolejne podmioty. Tauron przeznaczy je na modernizację i digitalizację infrastruktury energetycznej. To z kolei ma przyczynić się do optymalizacji zużycia energii i efektywności przesyłu dzięki wykorzystaniu zaawansowanych systemów monitoringu i analizy danych. Inwestycja zwiększy również bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej.
W trakcie podpisywania umów zawartych przez Tauron z BGK obecny był Miłosz Motyka, minister energii, który w swoim wystąpieniu skoncentrował się na kwestiach bezpieczeństwa energetycznego Polski. Powinno ono wzrosnąć m.in. dzięki aneksowi do umowy pożyczki zwiększającemu finansowanie katowickiego koncernu o 4,87 mld zł. – To niezawodność sieci elektroenergetycznej, liczniki zdalnego odczytu, stacje transformatorowe i zarazem gwarancja, że sieć będzie bezpieczna, odporna, niezawodna i elastyczna. Dzięki tym inwestycjom nie będzie strat na przesyle, a w efekcie energia będzie tańsza – przekonywał Motyka.
Dodatkowe pieniądze pozyskane w ramach zawartego aneksu mają pozwolić Tauronowi na przyspieszenie transformacji energetycznej i przyłączania źródeł OZE oraz magazynów energii. Do 2030 r. koncern planuje przyłączyć do sieci ponad 1,43 tys. dużych źródeł OZE o łącznej mocy blisko 1,9 GW oraz blisko 260 magazynów energii o sumarycznej mocy około 2,8 GW. Ponadto zamierza zbudować i zmodernizować m.in.: 1 tys. km linii wysokiego napięcia, 4,8 tys. km linii średniego napięcia, 21 tys. km linii niskiego napięcia, po kilka tysięcy transformatorów i stacji energetycznych oraz oddać do użytku 2,3 mln inteligentnych liczników zdalnego odczytu.
Strategia grupy Tauron opublikowana w grudniu ubiegłego roku i obejmująca lata 2025-2035 przewiduje w tym okresie około 100 mld zł łącznych inwestycji. Z tego aż 60 mld zł ma być przeznaczonych na rozwój biznesu dystrybucji energii elektrycznej, a 30 mld zł na odnawialne źródła energii i magazyny energii elektrycznej. Pozostałe 10 mld zł zasili trzy pozostałe główne biznesy, określane skrótowo jako: wytwarzanie, ciepło oraz sprzedaż i handel hurtowy.
W obszarze dystrybucji Tauron określił cztery grupy zadań, które zamierza realizować. Pierwsza to orientacja na klienta. W jej ramach zamierza rozwijać m.in. taryfy dynamiczne, partnerstwo z regionami, na terenie których działa, cyfryzację procesu przyłączania klientów i współpracę ze społecznościami energetycznymi. Druga grupa zadań obejmuje rozwój i optymalną modernizację sieci dystrybucyjnej. Jest tu mowa o podwojeniu inwestycji na modernizację i rozbudowę sieci (do ponad 6 mld zł w 2035 r. z 2,9 mld zł w 2023 r.) oraz o rozwoju sieci umożliwiającym wzrost wolumenu dystrybuowanej energii o przeszło 3 proc. rocznie z podwojeniem w perspektywie do 2050 r.
Trzecia grupa zadań to zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii dla klientów. Tauron chce w tym zakresie być liderem niezawodności, zwiększać stopień tzw. skablowania sieci elektroenergetycznej, świadczyć elastyczne usługi i zapewniać stabilność sieci dzięki magazynowaniu energii. Wreszcie czwarta grupa zadań kręci się wokół tematu cyfrowej transformacji dystrybucji. Obejmują one m.in. procesy inwestycyjne z wykorzystaniem zaawansowanej analityki danych (w tym z AI) oraz modeli popytowych, tzw. predykcyjne zarządzanie majątkiem sieciowym oraz pełną automatyzację infrastruktury i zarządzania. Koncern chce też posiadać 100 proc. inteligentnego opomiarowania (inteligentnych liczników). Na realizację tego celu daje sobie czas do 2030 r. Dla porównania w 2023 r. udział inteligentnych liczników wynosił 20 proc.
Dzięki realizowanym i planowanym inwestycjom koncern chce systematycznie poprawiać wyniki finansowe. W strategii założono, że do 2035 r. zysk EBITDA podwoi się i wyniesie ponad 13 mld zł. W 2030 r. ma z kolei przekroczyć 9 mld zł. Dla porównania w ubiegłym roku wyniósł 6,47 mld zł, a rok wcześniej 5,47 mld zł. Również ten rok zapowiada się pomyślnie. Z szacunkowych danych opublikowanych w ostatnią środę wynika, że w I połowie roku zysk EBITDA przekroczył 4,22 mld zł, co oznaczało wzrost o 35 proc. i to pomimo minimalnego spadku przychodów ze sprzedaży i rekompensat. W tym czasie koncern istotnie zwiększył też inwestycje. Sięgnęły one 2,28 mld zł, wobec 1,86 mld zł rok wcześniej. Tradycyjnie już ponad połowę zysków zapewnia grupie biznes dystrybucyjny. Tak też ma być w całym okresie obecnie obowiązującej strategii.
W tym kontekście dla giełdowych inwestorów szczególnie ważna jest też kwestia tego, jak spółka chce się dzielić z akcjonariuszami wypracowywanym zarobkiem. W strategii zapowiedziano, że dywidenda będzie wypłacana począwszy od 2029 r. (z zysku za 2028 r.). Wówczas ma wynieść 0,5 zł na akcję i rosnąć o 6 proc. rocznie. W 2035 r. powinna sięgać 0,7 zł na akcję. Do podziału będzie przeznaczane do 20 proc. skonsolidowanego zysku netto.
Wszystkie określone w strategii założenia, prognozy i zapewnienia zostały pozytywnie przyjęte przez akcjonariuszy spółki i giełdowych inwestorów, gdyż od czasu ich podania akcje Tauronu systematycznie zyskują na wartości. O ile pod koniec ubiegłego roku ich kurs oscylował w pobliżu 3,7 zł, o tyle już w marcu przekroczył 5 zł, a w maju 7 zł. Z kolei w ostatni piątek na otwarciu sesji handlowano walorami spółki po 8,92 zł. W kolejnych godzinach cena papierów Tauronu mocno jednak spadała. W połowie sesji nawet do 8,27 zł (–7,3 proc.).
Trzeba też zauważyć, że w ostatniej publicznie dostępnej na rynku rekomendacji akcje Tauronu wyceniono na 10,4 zł. Raport jest jednak dość stary, gdyż sporządzono go 16 maja. Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ zalecał wówczas kupowanie walorów spółki (raport wydano przy kursie 6,88 zł). „Spośród trzech spółek energetycznych, które pokrywamy, Tauron pozostaje naszym preferowanym aktywem, następne jest PGE, a Enea na szarym końcu. Spośród segmentów biznesowych najlepsze perspektywy ma dystrybucja, a wśród spółek energetycznych pokrywanych przez nas segment dystrybucyjny Tauronu ma najwyższy udział w skonsolidowanym EBITDA” – napisał Prokopiuk. Istotne jest też to, że ryzyko związane z realizacją wielkoskalowych inwestycji w przypadku Tauronu wydaje się analitykowi najniższe.