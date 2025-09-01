W obszarze dystrybucji Tauron określił cztery grupy zadań, które zamierza realizować. Pierwsza to orientacja na klienta. W jej ramach zamierza rozwijać m.in. taryfy dynamiczne, partnerstwo z regionami, na terenie których działa, cyfryzację procesu przyłączania klientów i współpracę ze społecznościami energetycznymi. Druga grupa zadań obejmuje rozwój i optymalną modernizację sieci dystrybucyjnej. Jest tu mowa o podwojeniu inwestycji na modernizację i rozbudowę sieci (do ponad 6 mld zł w 2035 r. z 2,9 mld zł w 2023 r.) oraz o rozwoju sieci umożliwiającym wzrost wolumenu dystrybuowanej energii o przeszło 3 proc. rocznie z podwojeniem w perspektywie do 2050 r.

Trzecia grupa zadań to zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii dla klientów. Tauron chce w tym zakresie być liderem niezawodności, zwiększać stopień tzw. skablowania sieci elektroenergetycznej, świadczyć elastyczne usługi i zapewniać stabilność sieci dzięki magazynowaniu energii. Wreszcie czwarta grupa zadań kręci się wokół tematu cyfrowej transformacji dystrybucji. Obejmują one m.in. procesy inwestycyjne z wykorzystaniem zaawansowanej analityki danych (w tym z AI) oraz modeli popytowych, tzw. predykcyjne zarządzanie majątkiem sieciowym oraz pełną automatyzację infrastruktury i zarządzania. Koncern chce też posiadać 100 proc. inteligentnego opomiarowania (inteligentnych liczników). Na realizację tego celu daje sobie czas do 2030 r. Dla porównania w 2023 r. udział inteligentnych liczników wynosił 20 proc.

W tym roku Tauron poprawia wyniki finansowe

Dzięki realizowanym i planowanym inwestycjom koncern chce systematycznie poprawiać wyniki finansowe. W strategii założono, że do 2035 r. zysk EBITDA podwoi się i wyniesie ponad 13 mld zł. W 2030 r. ma z kolei przekroczyć 9 mld zł. Dla porównania w ubiegłym roku wyniósł 6,47 mld zł, a rok wcześniej 5,47 mld zł. Również ten rok zapowiada się pomyślnie. Z szacunkowych danych opublikowanych w ostatnią środę wynika, że w I połowie roku zysk EBITDA przekroczył 4,22 mld zł, co oznaczało wzrost o 35 proc. i to pomimo minimalnego spadku przychodów ze sprzedaży i rekompensat. W tym czasie koncern istotnie zwiększył też inwestycje. Sięgnęły one 2,28 mld zł, wobec 1,86 mld zł rok wcześniej. Tradycyjnie już ponad połowę zysków zapewnia grupie biznes dystrybucyjny. Tak też ma być w całym okresie obecnie obowiązującej strategii.

W tym kontekście dla giełdowych inwestorów szczególnie ważna jest też kwestia tego, jak spółka chce się dzielić z akcjonariuszami wypracowywanym zarobkiem. W strategii zapowiedziano, że dywidenda będzie wypłacana począwszy od 2029 r. (z zysku za 2028 r.). Wówczas ma wynieść 0,5 zł na akcję i rosnąć o 6 proc. rocznie. W 2035 r. powinna sięgać 0,7 zł na akcję. Do podziału będzie przeznaczane do 20 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Wszystkie określone w strategii założenia, prognozy i zapewnienia zostały pozytywnie przyjęte przez akcjonariuszy spółki i giełdowych inwestorów, gdyż od czasu ich podania akcje Tauronu systematycznie zyskują na wartości. O ile pod koniec ubiegłego roku ich kurs oscylował w pobliżu 3,7 zł, o tyle już w marcu przekroczył 5 zł, a w maju 7 zł. Z kolei w ostatni piątek na otwarciu sesji handlowano walorami spółki po 8,92 zł. W kolejnych godzinach cena papierów Tauronu mocno jednak spadała. W połowie sesji nawet do 8,27 zł (–7,3 proc.).

Trzeba też zauważyć, że w ostatniej publicznie dostępnej na rynku rekomendacji akcje Tauronu wyceniono na 10,4 zł. Raport jest jednak dość stary, gdyż sporządzono go 16 maja. Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ zalecał wówczas kupowanie walorów spółki (raport wydano przy kursie 6,88 zł). „Spośród trzech spółek energetycznych, które pokrywamy, Tauron pozostaje naszym preferowanym aktywem, następne jest PGE, a Enea na szarym końcu. Spośród segmentów biznesowych najlepsze perspektywy ma dystrybucja, a wśród spółek energetycznych pokrywanych przez nas segment dystrybucyjny Tauronu ma najwyższy udział w skonsolidowanym EBITDA” – napisał Prokopiuk. Istotne jest też to, że ryzyko związane z realizacją wielkoskalowych inwestycji w przypadku Tauronu wydaje się analitykowi najniższe.