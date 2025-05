Mocowe przymiarki spółek na 2026 rok

Ważne kolejne aukcje

Enea i Tauron szykują się do aukcji uzupełniających na cały 2026 r. – Wieloletnie umowy mocowe zawarte dla bloków w Kozienicach kończą się w 2025 r., z wyjątkiem bloku 11, który ma obowiązek mocowy do końca 2035 r. W Połańcu obecnie ostatni obowiązek mocowy kończy się w 2029 r. – informuje nas Enea. Nie zdradza jednak swojej strategii na aukcję uzupełniającą na 2026 r. – Analizowane są różne scenariusze działania w aukcji uzupełniającej na rok dostaw 2026. W chwili przedstawienia przez ministerstwo (klimatu –red.) parametrów do aukcji będziemy mogli wskazać ile i jakie bloki będą przeznaczone do tej aukcji – informuje Enea.

Grupy Tauron z 12 bloków kl. 200 MW (Jaworzno III, Łaziska, Siersza) dwa bloki mają zawarty kontrakt mocowy do końca 2028 r., a dla pozostałych bloków wsparcie wygasa z końcem 2025 r. Blok w Łagiszy też posiada kontrakt mocowy do końca 2025 r. Spółki szykują się na aukcje uzupełniające, które odbędą się 11 września br. Średni koszt rynku mocy przenoszony w opłacie mocowej (element naszego rachunku za prąd) w latach 2025–2028 będzie wynosić rocznie ok. 8,5–9 mld zł.