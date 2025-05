Niższa taryfa to nie obniżka cen. Pora uprościć faktury

Sam rachunek za prąd składa się z opłat za sprzedaż energii oraz opłat dystrybucyjnych. Opłata za sprzedaż energii (największy udział w rachunku za energię, ok. 60 proc. jego wartości) to koszt zużycia energii wynikający z posiadanej grupy taryfowej (najczęściej G11). Jest to opłata zmienna, zależna od ilości pobranej energii. W tej części rachunku może też znaleźć się opłata handlowa – jeśli klient korzysta z oferty lub cennika zawierającego taką opłatę (ta występuje najczęściej w ofertach sprzedażowych poza taryfą). Opłaty dystrybucyjne to koszty dostarczania energii do odbiorców. Dzielą się na dwie podgrupy (wedle podziału URE): opłaty na rzecz dystrybutora i opłaty wsparcia (tzw. transformacyjne). Do tej pierwszej grupy zaliczamy opłatę sieciową stałą, opłatę sieciową zmienną, opłatę abonamentową i opłatę jakościową. Druga grupa to tzw. opłaty wsparcia i są związane z finansowaniem mechanizmów wsparcia, niezbędnych w procesie transformacji i liberalizacji rynku energii. Zalicza się do nich opłatę przejściową, opłatę mocową, opłatę OZE i opłatę kogeneracyjną. Wraz z postępującą transformacją to ta podkategoria może rosnąć i stanowić coraz większy udział w naszym rachunku za prąd.

Te wszystkie pozycje mogą całkowicie zawrócić w głowie, stąd dochodzi do wielu nieporozumień i często wręcz manipulacji w wysokości rachunków za prąd. Spółki starają się na tyle, ile pozwala im na to prawo, uprościć faktury. Tauron od marca zaczął przesyłać faktury za prąd wraz z podsumowaniem, w którym znajdują się tylko najważniejsze informacje o rozliczeniu. – Podsumowanie zawiera kwotę do zapłaty, klarowne określenie terminów płatności, dostępne sposoby płatności oraz informację o typie odczytu, na podstawie którego wystawiono fakturę. W zarządzaniu domowym zużyciem energii przydatną jest również informacja o wielkości zużycia prądu w analogicznym okresie poprzedniego roku – informuje nas Tauron. 21 czerwca br. spółka chce pokazać nową, bardziej czytelną fakturę dla gospodarstw domowych, którą klienci otrzymają jeszcze w tym roku.