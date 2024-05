Wiatr przywiewa wyższy zysk netto Polenergii

Zysk netto wypracowany przez Polenergię w pierwszym kwartale tego roku to 141,9 mln zł, o 19,6 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wyniki EBITDA spółki wzrosła rok do roku o 17 proc. i wyniósł 236,3 mln zł, zaś sam wynik netto urósł o 16 proc. do blisko 142 mln zł. Rosnące wyniki to m.in. efekt powiększającego się parku wytwórczego w postaci lądowych farm wiatrowych. Moc tych instalacji wyniosła na koniec I kw. 2024 574 MW, co oznacza wzrost o 22 proc. W trzecim kwartale 2023 roku do eksploatacji oddano farmy wiatrowe Grabowo o mocy 44 MW i Piekło o mocy 13,2 MW. Na lepsze wyniki wpływ miały również wyższe ceny sprzedaży energii w stosunku do cen z zeszłego roku. Spółka wskazuje, że łączna moc lądowych projektów na lądzie w fazie rozwoju wynosi zaś 2,1 GW.

– Polenergia rozpoczęła 2024 rok dwucyfrowym wzrostem, co jest najlepszym dowodem skuteczności naszych działań. Bardzo dobre wyniki naszej Grupy to ważny sygnał dla inwestorów, którzy wspierają nas na naszej ścieżce systematycznego wzrostu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy uruchomiliśmy ponad 100 MW nowych mocy zgromadzonych w odnawialnych źródłach. Ilość energii, którą generujemy dzięki nim, to zapowiedź kolejnych rekordowych wyników Polenergii – mówi Jerzy Zań, prezes Polenergii.

Projekty Bałtyk skokiem rozwojowym dla Polenergii

W pierwszym kwartale zakończona została budowa farmy fotowoltaicznej Strzelino, rozpoczęły się budowy farm fotowoltaicznych Szprotawa I i Szprotawa II. W sektorze dystrybucji Polenergia kontynuowała realizację przyjętego planu na lata 2021-2026. Grupa rozwijała też infrastrukturę i usługi stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W pierwszych trzech miesiącach 2024 roku Polenergia zawarła również kluczowe umowy dla projektów farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3, realizowanych wspólnie z norweskim Equinor.