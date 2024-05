Największy producent energii w Polsce notuje mniejszy zysk rok do roku

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I kw. 2024 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 14,6 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 10,7 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 9,1 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 19,9 PJ.

EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniosła 0,38 mld zł; segmentu Energetyka Gazowa zanotowała stratę na poziomie 0,2 mld zł; segmentu Energetyka Konwencjonalna stratę w wysokości 0,5 mld zł; segmentu Ciepłownictwo zysk EBITDA w wysokości 0,51 mld zł; segmentu Dystrybucja zysk 0,99 mld zł, segmentu Energetyka Kolejowa zysk 0,28 mld zł; segmentu Obrót 0,90 mld zł oraz segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego zysk EBITDA na poziomie 0,02 mld zł. - Grupa PGE wypracowała 2,5 mld zysku EBITDA w I kwartale 2024 r. Jest to wynik solidny, lecz wyraźnie pogorszony wysokimi kosztami energetyki konwencjonalnej wynikającymi z jej obowiązków w systemie energetycznym. Bez uwzględniania wyniku tego segmentu EBITDA PGE byłaby o 24 proc. wyższa rok do roku. Pokazuje to, jak ważne jest wydzielenie energetyki konwencjonalnej z PGE, a także wprowadzenie regulacji, które dostosują pracę i zapewnią pokrycie kosztów źródeł konwencjonalnych w dynamicznie zmieniających się realiach funkcjonowania systemu elektroenergetycznego — skomentował na portalu „X” prezes PGE Dariusz Marzec.

W komunikacie wskazano, że doszacowanie kosztów różnicy bilansowej, neutralne dla wyniku skonsolidowanego Grupy PGE, w wysokości ok. 0,35 mld zł pomniejszyło wynik EBITDA segmentu Dystrybucja, jednocześnie powiększając w tej samej wysokości wynik EBITDA segmentu Obrót.Ponadto po uwzględnieniu zdarzeń o charakterze jednorazowym skonsolidowany wynik raportowany EBITDA wyniósł około 2,54 mld zł.