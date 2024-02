Equinor i Polenergia wybrali dostawcę turbin dla wiatraków na morzu

Equinor i Polenergia wybrały Siemens Gamesa na dostawcę turbin dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III (o łącznej mocy 1440 MW). Firmy energetyczne podpisały finalne umowy na produkcję, dostawę i serwis 100 morskich turbin wiatrowych.

Reklama

Reklama

Spółki szacują całkowitą kwotę wydatków inwestycyjnych do poniesienia na podstawie umów na dostawę turbin na ok. 1,8 mld euro. Z kolei samo wynagrodzenie wykonawcy szacowane jest na dzień zawarcia tych umów na kwotę ok. 1,66 mld euro.

Turbiny zamówione do projektów Bałtyk II i Bałtyk III, to największe morskie turbiny wyprodukowane do tej pory przez Siemens Gamesa. Każda z nich będzie dysponowała mocą 14,4 MW.

– Finalizacja umów na ich produkcję i dostawę ma kluczowe znaczenie dla realizacji naszych projektów na Morzu Bałtyckim i stanowi bardzo ważny krok w rozwoju całego sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Czysta energia odnawialna z bałtyckich projektów Equinor i Polenergii powinna zasilić krajową sieć energetyczną już w 2027 roku. Nie możemy się doczekać tego momentu. Kontrakt z dostawcą morskich turbin wiatrowych znacząco nas do niego przybliża – mówi dr Michał Michalski, prezes Polenergii.