Tauron wydłuża życie ośmiu starym elektrowniom. Korzysta z decyzji UE

Przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. wyniosły 32,4 mld zł i były o 24 proc. wyższe od przychodów z działalności kontynuowanej uzyskanych w analogicznym okresie 2022 r., głównie na skutek znaczącego wzrostu rynkowych cen energii elektrycznej oraz ze względu na wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych w konsekwencji wzrostu stawki usługi dystrybucyjnej. „W analizowanym okresie Grupa odnotowała 39 proc. wzrost r/r kosztów działalności, na co największy wpływ miał wzrost r/r kosztów zakupu energii elektrycznej, paliw a także uprawnień do emisji Co2 – podaje firma.

Opłaty od zysków

Ponadto w kosztach ujęto wartość odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w łącznej wysokości 415 mln zł (z czego w ramach segmentów: Sprzedaż 335 mln zł, Wytwarzanie 61 mln zł, OZE 5 mln zł oraz w ramach Pozostałej działalności 14 mln zł).

Rynek mocy wydłuża życie "dwusetek"

Tauron w swoich prognozach założył, że forma wsparcia z Rynku Mocy do końca roku 2028 dla istniejących jednostek węglowych niespełniających kryterium EPS 550 (dla których jednostkowa emisyjność przekracza 550kg/MWh). Dla jednostek, które zawarły kontrakty wieloletnie do dnia 31 grudnia r., a nie spełniają kryterium EPS 550 założono utrzymanie płatności do końca obowiązywania kontraktu. Zgodnie z osiągniętym porozumieniem Rady Europejskiej z dnia 17 października 2023 r. w zakresie reformy modelu rynku energii założono wprowadzenie derogacji w zakresie obowiązywania limitów emisji CO2 w jednostkach ubiegających się o wsparcie z Rynku Mocy i w konsekwencji wydłużenie okresu możliwego wsparcia dla tego typu jednostek z czerwca 2025 r. do końca 2028 r. „W prognozach założono wydłużenie wsparcia z mechanizmów mocowych dla ośmiu bloków klasy 200 MW zlokalizowanych w Oddziałach w Jaworznie i Łaziskach Górnych oraz dla bloku w Oddziale Łagisza o mocy 460 MW, co spowodowało wydłużenie działania jednostek klasy 200MW do 2028 r.” – czytamy w sprawozdaniu finansowym.