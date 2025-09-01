Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Spółka z branży mediów i reklamy była jednym z najsłabszych podmiotów ostatniego tygodnia sierpnia na GPW. W środę akcje potaniały o 12,2 proc. i kurs znalazł się bardzo blisko grudniowego dołka, czyli w rejonie 64 zł.
Pomysł resortu finansów dotyczący podwyższenia podatku CIT dla banków sprawił, że w minionym tygodniu WIG oddał niemal cały dorobek z początku sierpnia. Co gorsza – wkraczamy w okres, który statystycznie zdecydowanie bardziej sprzyja niedźwiedziom.
W czwartek WIG po raz pierwszy w historii przekroczył 112 000 pkt. Miniony tydzień mógł należeć do byków, ale finalnie należał do polityków.