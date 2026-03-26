Firmy
Notowania
Reklama

Hampont odbierze kolejną transzę akcji Murapolu od amerykańskiego funduszu?

Kontrolowany Macieja Dyjasa i Nebila Șenmana wehikuł złożył wniosek o zgodę na koncentrację. Inwestorzy szykują się do zakupu kolejnych akcji dewelopera.

Publikacja: 26.03.2026 15:41

Maciej Dyjas i Nebil Șenman, udziałowcy Murapolu przez wehikuł Hampont.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

Do UOKiK-u wpłynął wniosek spółki Hampont o zgodę na przejęcie wyłącznej kontroli nad giełdowym deweloperem mieszkaniowym Murapolem. Hampont ma 16,9 proc. akcji.

Czytaj więcej

Murapol ze stabilną sprzedażą
Budownictwo
Kurs Murapolu mocno w górę. Ale czym jest „wyłączna kontrola”?

Hampont to wehikuł inwestycyjny menedżerów Griffin Capital Partners i członków rady nadzorczej dewelopera, Macieja Dyjasa i Nebila Șenmana, którzy są zaangażowani w Murapol od 2020 r. i brali udział w IPO w 2023 r., a znaczne pakiety dokupili pod koniec zeszłego roku od funduszu Ares. Amerykanom zostało jeszcze 17,15 proc. papierów.

Do nadania tej depeszy nie otrzymaliśmy komentarza od Macieja Dyjasa.

Kurs zareagował wzrostem o prawie 11 proc., do 42,2 zł, być może w oczekiwaniu na ogłoszenie wezwania w związku ze sformułowaniem „wyłączna kontrola”.

Reklama
Reklama

Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy zobowiązani są zgłaszać UOKiK zmianę z kontroli wspólnej na kontrolę wyłączną. Chodzi o posiadanie takiego pakietu, który – przy istotnym rozproszeniu głosów pozostałych udziałowców – daje możliwość wywierania decydującego wpływu na decyzje podejmowane przez spółkę.

Czytaj więcej

Maciej Dyjas, partner zarządzający w Griffin Capital Partners.
Budownictwo
Maciej Dyjas: jesteśmy gotowi zwiększać udział w akcjonariacie Murapolu

Dyjas mówił „Parkietowi” w listopadzie, po zakupie pierwszej transzy walorów, że Hampont (i inwestorzy stowarzyszeni) są zainteresowani nabywaniem kolejnych akcji Murapolu, gdyby Ares planował dalsze zmniejszanie stanu posiadania. Na pytanie o to, ile akcji Hampont jest w stanie dokupić, Dyjas odpowiedział, że około 50 proc. należących do Aresa.

– Mogę zadeklarować, że chcemy być inwestorem z dłuższym horyzontem, ponieważ widzimy perspektywy wzrostowe dla Murapolu. Wydaje nam się, że biznes deweloperski jeszcze długo będzie w Polsce funkcjonował – na tyle, że chcemy jako prywatni inwestorzy zaangażować się w to długoterminowo – powiedział Dyjas.

Murapol na dwóch nogach. Sprzedaż mieszkań Kowalskim i funduszom PRS

Murapol w 2025 r. sprzedał 2856 lokali. To o 2 proc. mniej niż rok wcześniej. W samym IV kwartale firma znalazła nabywców na 767 mieszkań. To o 12 proc. mniej niż rok wcześniej i 4,5 proc. więcej niż w III kwartale. Na koniec grudnia aktywne były 284 umowy rezerwacyjne.

Drugą nogą działalności Murapolu jest budowa mieszkań na potrzeby platformy LifeSpot tworzonej (oddzielne aktywa) przez fundusze Ares i Centerbridge.

Powiązane notowania

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: parkiet.com

Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama
Reklama