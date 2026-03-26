Maciej Dyjas i Nebil Șenman, udziałowcy Murapolu przez wehikuł Hampont.
Do UOKiK-u wpłynął wniosek spółki Hampont o zgodę na przejęcie wyłącznej kontroli nad giełdowym deweloperem mieszkaniowym Murapolem. Hampont ma 16,9 proc. akcji.
Spółka pozostała w trendzie dostarczania stabilnych wyników rocznych niezależnie od koniunktury. Czy sprzedała 3 tys. lokali? Zależy od interpretacji.
Hampont to wehikuł inwestycyjny menedżerów Griffin Capital Partners i członków rady nadzorczej dewelopera, Macieja Dyjasa i Nebila Șenmana, którzy są zaangażowani w Murapol od 2020 r. i brali udział w IPO w 2023 r., a znaczne pakiety dokupili pod koniec zeszłego roku od funduszu Ares. Amerykanom zostało jeszcze 17,15 proc. papierów.
Do nadania tej depeszy nie otrzymaliśmy komentarza od Macieja Dyjasa.
Kurs zareagował wzrostem o prawie 11 proc., do 42,2 zł, być może w oczekiwaniu na ogłoszenie wezwania w związku ze sformułowaniem „wyłączna kontrola”.
Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy zobowiązani są zgłaszać UOKiK zmianę z kontroli wspólnej na kontrolę wyłączną. Chodzi o posiadanie takiego pakietu, który – przy istotnym rozproszeniu głosów pozostałych udziałowców – daje możliwość wywierania decydującego wpływu na decyzje podejmowane przez spółkę.
Dyjas mówił „Parkietowi” w listopadzie, po zakupie pierwszej transzy walorów, że Hampont (i inwestorzy stowarzyszeni) są zainteresowani nabywaniem kolejnych akcji Murapolu, gdyby Ares planował dalsze zmniejszanie stanu posiadania. Na pytanie o to, ile akcji Hampont jest w stanie dokupić, Dyjas odpowiedział, że około 50 proc. należących do Aresa.
– Mogę zadeklarować, że chcemy być inwestorem z dłuższym horyzontem, ponieważ widzimy perspektywy wzrostowe dla Murapolu. Wydaje nam się, że biznes deweloperski jeszcze długo będzie w Polsce funkcjonował – na tyle, że chcemy jako prywatni inwestorzy zaangażować się w to długoterminowo – powiedział Dyjas.
Murapol w 2025 r. sprzedał 2856 lokali. To o 2 proc. mniej niż rok wcześniej. W samym IV kwartale firma znalazła nabywców na 767 mieszkań. To o 12 proc. mniej niż rok wcześniej i 4,5 proc. więcej niż w III kwartale. Na koniec grudnia aktywne były 284 umowy rezerwacyjne.
Drugą nogą działalności Murapolu jest budowa mieszkań na potrzeby platformy LifeSpot tworzonej (oddzielne aktywa) przez fundusze Ares i Centerbridge.
