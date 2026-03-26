Do UOKiK-u wpłynął wniosek spółki Hampont o zgodę na przejęcie wyłącznej kontroli nad giełdowym deweloperem mieszkaniowym Murapolem. Hampont ma 16,9 proc. akcji.

Kurs Murapolu mocno w górę. Ale czym jest „wyłączna kontrola”?

Hampont to wehikuł inwestycyjny menedżerów Griffin Capital Partners i członków rady nadzorczej dewelopera, Macieja Dyjasa i Nebila Șenmana, którzy są zaangażowani w Murapol od 2020 r. i brali udział w IPO w 2023 r., a znaczne pakiety dokupili pod koniec zeszłego roku od funduszu Ares. Amerykanom zostało jeszcze 17,15 proc. papierów.

Do nadania tej depeszy nie otrzymaliśmy komentarza od Macieja Dyjasa.

Kurs zareagował wzrostem o prawie 11 proc., do 42,2 zł, być może w oczekiwaniu na ogłoszenie wezwania w związku ze sformułowaniem „wyłączna kontrola”.