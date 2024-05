Specjalizująca się w betonowej prefabrykacji grupa w I kwartale br. wypracowała 10,4 mln zł zysku netto (0,42 zł na akcję), o 58 proc. mniej niż rok wcześniej. To efekt mniejszych przychodów i gorszej rentowności. Pekabex ma za to rekordowy portfel zleceń i wypłaci dywidendę, a kurs jest blisko rekordu sprzed trzech lat.

Trudne kwartały dla budownictwa, oczekiwanie na odbicie

W I kwartale br. skonsolidowane przychody Pekabeksu skurczyły się o 16 proc., do prawie 325 mln zł, ale zysk brutto ze sprzedaży o 43 proc., do 41,7 mln zł, a operacyjny o 56 proc., do 15,8 mln zł. Słabszą sprzedaż i rentowność zanotował główny segment działalności, czyli produkcja prefabrykatów wykorzystywanych w budownictwie (m.in. hale magazynowo-przemysłowe): przychody były mniejsze o 26 proc. i sięgnęły 228 mln zł, rentowność operacyjna (w sprawozdawczości segmentowej nie jest to odniesienie stricte do zysku operacyjnego grupy) skurczyła się z 14,8 proc. do 7 proc. Mniejszy rok do roku był też wkład uzupełniającego segmentu deweloperskiego.

Wartość portfela zamówień Pekabeksu była na koniec marca rekordowa i wyniosła 1,85 mld zł (wzrost o ponad 90 proc. rok do roku), z czego 1,15 mld zł do realizacji w 2024 r.

- Zarówno II połowa ub.r., jak również pierwsze miesiące 2024 r. były niezwykle trudne dla całej branży budowlanej, pogorszenie klimatu inwestycyjnego było bardzo widoczne – mówi cytowany w komunikacie prezes Robert Jędrzejowski. - Wciąż wysoka inflacja, stopy procentowe oraz zmieniające się czynniki geopolityczne nie wpływały pozytywnie na ożywienie nastrojów inwestycyjnych. Ze względu na ograniczoną liczbę kontraktów na rynku polskim i europejskim nastąpiła duża konkurencyjność i walka o zlecenia. Odczuliśmy również skutki kryzysu nieruchomościowego i spadki cen w Zachodniej Europie, szczególnie w Niemczech i Szwecji. Jestem jednak dobrej myśli jeśli chodzi o kolejne kwartały br., po dekoniunkturze spodziewamy się szybkiej i znaczącej poprawy koniunktury – dodaje.