W swojej ocenie agencja S&P doceniła postępy Alior Banku poczynione w 2025 roku w zakresie dywersyfikacji działalności kredytowej oraz aktywnego redukowania wolumenu kredytów niepracujących (NPL). Te czynniki przyczyniły się do podniesienia oceny długoterminowej i krótkoterminowej oceny ratingowej Alior Banku do BBB-/A-3 (z BB+/B).

„Podwyższenie ratingu do poziomu inwestycyjnego przez agencję S&P to historyczny moment w rozwoju Alior Banku. Postrzegamy tę decyzję jako efekt systematycznej pracy nad wzmocnieniem fundamentów finansowych i jakości bilansu. Uzyskane oceny są wynikiem wielu lat pracy i zaangażowania pracowników, którym za to dzisiaj bardzo dziękuję” - Piotr Żabski, prezes zarządu Alior Banku.

S&P podkreśla, że od czasu publikacji rewizji perspektywy w maju 2024 r. portfel Alior Banku uległ dalszej dywersyfikacji - wzrósł udział produktów o niższym ryzyku, takich jak kredyty hipoteczne i jednocześnie zmniejszył się w zakresie pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Agencja podkreśla, że zaostrzone standardy udzielania kredytów Alior Banku przyczyniły się do poprawy jakości, co z kolei przełożyło się na redukcję wolumenu kredytów niepracujących - na koniec roku 2025 zaraportowany wskaźnik NPL wyniósł 5,64 proc. (wobec 6,81 proc. na koniec 2024 roku i 6,29 proc. na koniec 3. kw. 2025 roku).

Kluczowym czynnikiem decyzji ratingowej jest oczekiwanie dalszej poprawy wskaźników ryzyka. Według agencji Alior Bank wykazuje wysoką rentowność, która sprzyja wzrostowi skali Banku oraz zwiększa szanse na wzrost wartości wypłacanych dywidend dla akcjonariuszy. Kapitalizacja banku również została wskazana jako atut w bieżącym ratingu. Agencja S&P zwróciła także uwagę na nową strategię Alior Banku na lata 2025-2027, która ich zdaniem ma potencjał dalszej dywersyfikacji działalności. Analitycy podkreślają, że kluczowy dla decyzji ratingowej jest obrany przez zarząd banku kierunek działania polegający na dalszej dywersyfikacji portfela w stronę mniej ryzykownych kredytów, przy jednoczesnym utrzymaniu silnej kondycji finansowej i kapitałowej. Podkreślają także, że Alior rozszerza ofertę produktową i bazę klientów, przesuwając sięw stronę bardziej stabilnych przychodów, w tym poprzez rozwijanie współpracy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń.

Źródło informacji: Alior Bank

