Akcje maruderów nie dały zarobić

Mimo nadejścia korekty na warszawskiej giełdzie, która zabrała inwestorom część tegorocznych zysków, większość spółek nadal może się pochwalić imponującymi stopami zwrotu od początku roku. Są jednak i takie firmy, które zdecydowanie zawodzą. Dlaczego inwestorzy odwrócili się od nich?

Pod ciężarem otoczenia

Jednym z większych rozczarowań w tym roku są akcje Arctic Paper. Stopa zwrotu wypracowana od początku 2025 roku jest już blisko 40 proc. na minusie, co jest najsłabszym wynikiem w całym indeksie sWIG80. Papierniczo-celulozowa grupa od kilku kwartałów rozczarowuje wynikami, które są pod presją trudnego otoczenia. Wśród głównych wyzwań są zawirowania geopolityczne (cła), zmienność kursów walut i wysokie koszty surowców. Kumulacja tych niekorzystnych czynników sprawiła, że w I półroczu 2025 r. na poziomie wyniku netto miała 75 mln zł straty w porównaniu do 24 mln zł zysku w analogicznym kwartale poprzedniego roku przy bardzo zbliżonych rok do roku przychodach. Pogarszające się perspektywy wynikowe w połączeniu ze wzrostem wskaźników zadłużenia sprawiły, że firma musiała mocniej zacisnąć finansowego pasa. – Zdajemy sobie sprawę z konieczności wprowadzenia zmian i przyspieszamy realizację kluczowych inicjatyw mających na celu poprawę wyników i zapewnienie szybkiego powrotu do rentowności, zwłaszcza w segmencie celulozy. Aby złagodzić wpływ obecnych przeciwności rynkowych i zabezpieczyć stabilność finansową grupy, pracujemy nad optymalizacją kosztów, zwiększeniem wydajności operacyjnej i ograniczeniem nowych nakładów inwestycyjnych – zakomunikował prezes Arctic Paper, Michał Jarczyński, przy okazji publikacji wyników za II kwartał br. Jednocześnie spółka opracowała i wdraża program redukcji kosztów i poprawy efektywności w segmentach celulozy, papieru i energii.

Powodów do zadowolenia nie mają w tym roku posiadacze akcji Neuki. Brak wiary inwestorów wynikał z rozczarowujących wyników, które farmaceutyczna spółka opublikowała za IV kwartał 2024 r. i I kwartał br. Analitycy jednak zwracają uwagę, że fundamenty wzrostu biznesu Neuki są stabilne, a w wynikach za II kwartał można było znaleźć pozytywne informacje. – Neuca pokazała stabilność w segmentach hurt i produkcja leków, które radzą sobie przyzwoicie mimo presji na koszty wynagrodzeń i energii. Segment ubezpieczeń i centrów medycznych rozwija się dynamicznie, przekraczając nawet nasze oczekiwania. Zatem słabość wynika z segmentu badań klinicznych, ale jest to zjawisko globalne. Dodatkowo na zysk netto wpłynęły ujemne różnice kursowe i wysoki podatek. Natomiast warto zauważyć, że strategiczne wskaźniki, takie jak udziały rynkowe czy backlog w badaniach klinicznych, poprawiają się – wskazuje Sylwia Jaśkiewicz, analityczka DM BOŚ.

Wśród spółek, które wypadły z łask, solidną przecenę w tym roku mają za sobą akcje Polenergii. Tylko od początku stycznia wycena największej prywatnej grupy energetycznej stopniała niemal o 20 proc. Spółka w tym roku nie zachwyca wynikami, którym nie pomagały niższe ceny sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów, mimo wzrostu produkcji energii z farm wiatrowych. – Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym wyprodukowaliśmy o 15 proc. więcej energii z wiatru w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W dalszym ciągu jednak mamy do czynienia z trendem spadkowym na rynku cen energii. Po wyjątkowym 2024 roku, kiedy korzystaliśmy z wysokich cen zakontraktowanych w czasie kryzysu energetycznego związanego z m.in. sytuacją w Ukrainie, rynek się stabilizuje, co nie pozostaje bez wpływu na nasze wyniki – wyjaśnił Adam Purwin, prezes Polenergii. Do tego wynik netto za I półrocze 2025 został obciążony m.in. kosztami związanymi z finansowaniem, pozyskanym na realizowane przez Polenergię projekty offshore.