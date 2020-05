Od II połowy marca największą popularnością cieszyły się gry, konsole, notebooki, urządzenia do przechowywania danych, serwery oraz urządzenia sieciowe. Wzrosty w poszczególnych kategoriach przekroczyły nawet 200 proc. rok do roku. Zarząd ocenia, że to właśnie te kategorie przełożyły się na zwyżki. Webinaria (internetowe seminaria) zanotowały skokowy wzrost popularności, bo o 80 proc., bezpośrednio związany z pandemią koronawirusa. Spadło za to zainteresowanie telewizorami, komputerami stacjonarnymi oraz zasilaniem.