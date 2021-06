Komentarz surowcowy DM BOŚ - złoto, srebro

Zamknięcie notowań powyżej tej psychologicznej bariery pokazuje optymizm na rynku złota, aczkolwiek ważne jest także to, czy ceny złota zdołają utrzymać się ponad poziomem 1900 USD do końca tygodnia – dopiero to mogłoby być symbolem gotowości do dalszego ruchu w górę. Warto pamiętać, że nadal dane makro oraz wartość USD będą kluczowymi czynnikami, wpływającymi krótkoterminowo na ceny kruszcu.