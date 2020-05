Typ techniczny. Dla byków nadchodzą słodsze czasy na rynku cukru?

Jak dodaje, trend spadkowy na tym rynku jest coraz słabszy. – Potwierdza to długość fali wzrostowej, która wynosi 1,7 centa. W tym roku największe zwyżki miały trochę więcej niż 1 cent. Tę rozbieżność w długości korekt widać dzięki mierzeniu kierunkowemu. Drugim ważnym argumentem przemawiającym za możliwymi zwyżkami jest kształt wykresu. Układ dołków sugeruje, że już 1 kwietnia popyt korzystał z okazji i realizował zlecenia kupna tego towaru. Ubiegły tydzień przypomina sytuację bronienia już posiadanych długich pozycji. Tym samym kształt wykresu pasuje do wczesnej fazy formacji odwróconej głowy z ramionami. Linia szyi skierowana jest ukośnie do góry, więc puryści analizy technicznej muszą wykazać się cierpliwością – dodaje Śliwa. Byki mają także inne asy w rękawie. – Rosnące wartości wskaźnika MACD, z serią pozytywnych dywergencji, zdają się potwierdzać zmianę nastawienia inwestorów. W takim przypadku białe świece mogą sięgnąć oporu 11,75 centa. Bardzo negatywnym zachowaniem tego instrumentu byłyby spadki poniżej 10 centów – podkreśla analityk BM mBanku. PRT