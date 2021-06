Loża Parkietu: W górę, wbrew ekonomii i historii. Jak długo potrwa ta hossa?

WB: W Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat inflacja dochodziła maksymalnie do 5 proc. i wygasała, więc na razie mieścimy się jeszcze w historycznych normach. Ciekawszy jest przypadek USA. Tempo inflacji skoczyło tam bowiem do najwyższego poziomu od lata 2008 r. A chwilę później upadł bank Lehman Brothers. Myślę, że warto się w tym miejscu odwołać do cyklu pokoleniowego. Kryzys lat 30-tych miał charakter deflacyjny. Zgodnie z zasadą zmienności następny kryzys, lat 70-tycy, miał charakter inflacyjny. Z kolei kryzys sprzed dekady miał znów charakter deflacyjny, co skłania mnie ku temu, że najbliższy kryzys o pokoleniowej skali będzie miał charakter inflacyjny. Zauważmy, że w dobie drukowanego pieniądza globalny hegemon – USA – może łatwo sobie poradzić z kryzysem deflacyjnym, drukując dowolną ilość dolarów zasypujących „dziurę". A co Fed zrobi, jak dolar zacznie słabnąć a inflacje jeszcze przyspieszy? Fed może tylko zaostrzyć politykę. A jak to zrobić, to cały finansowy świat złoży się, jak domek z kart, bo jest niczym narkoman, uzależniony od monetarnego luzu. Co więcej – przez inflację płaca realna w USA spadła teraz do poziomu najniższego od lat 70-tych i kryzysu naftowego z 1980 r. Wtedy spowodowało to recesje, co skłania mnie do oczekiwań, że takowa pojawi się w przyszły roku.