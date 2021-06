Bez strategicznej wizji hutnictwo się zwinie

Każdy układ dąży do równowagi i wydaje się, że to jest tylko kwestia tygodni, kiedy będziemy obserwować zbliżanie się do tego stanu. To może nastąpić już w III kwartale, co wcale nie znaczy, że dojdzie do spadku cen wyrobów stalowych, bo na całym świecie widzimy duże zapotrzebowanie na te produkty. Niepokojące jest to, przed czym już dawno przestrzegaliśmy, a co dziś już obserwujemy – wyprowadzanie się przemysłu stalowego z UE. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zdolności produkcyjne UE zmniejszyły się o prawie 50 mln t na rok. W Polsce w 2020 r. moce wytwórcze w biznesie stalowym spadły o 2 mln t i nie jest możliwe w krótkim czasie ich zwiększenie, bo w hutnictwie łatwiej się niszczy, niż buduje. To przemysł niezwykle energo- i kapitałochłonny.