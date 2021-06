RynekWLiczbach: 10 najważniejszych wykresów miesiąca

Wydaje mi się, że tak. Nie jestem natomiast pewien czy to kwestia dni czy miesięcy. Niemniej do końca roku jest spore prawdopodobieństwo, że nowy szczyt zobaczymy. To wynika m. in. z relatywnej siły MSCI Poland vs MSCI Emerging Markets. Inwestorzy globalni, po długiej przerwie, w końcu zaczęli patrzeć na GPW z optymizmem i to zdaje się być trwalsza, a nie chwilowa tendencja. Poza tym cykl koniunkturalny również sprzyja takim rynkom, jak nasz, co widać po zachowaniu WIG20, mWIG40 i sWIG80.