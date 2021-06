Jak samozwańczy imperator Marsa gra oczekiwaniami inwestorów

Musk w tzw. międzyczasie pompował kurs dogecoina, czyli kryptowaluty długo traktowanej jako żart. Swoimi tweetami przyczynił się w maju do wzrostu jej kursu o około 30 proc. Zapowiedział, że jego firma SpaceX będzie przyjmować dogecoiny jako zapłatę za podróże kosmiczne i że umieści na orbicie satelitę o nazwie DOGE-1. W zeszły weekend znalazł sobie nowy cel: doprowadził do dużego skoku kursu mało znanej kryptowaluty o nazwie CumRocket), wykorzystywanej głównie do handlu pornograficznymi NFT. Jej kurs skoczył w ciągu jednego dnia z 0,06 USD do 0,26 USD. Musk podbił kurs, umieszczając w swoim tweecie emotikony: kropelki wody, rakietę, strzałkę i Księżyc, co miało oznaczać „CumRocket na Księżyc!". Dla jednych to przykład pajacowania miliardera mającego zbyt dużo wolnego czasu. Dla innych to ordynarne manipulowanie rynkiem. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) milczy na ten temat, choć w zeszłym roku upominała władze Tesli, że wbrew ugodzie sądowej z 2018 r. nie sprawdzają wszystkich tweetów Muska. Tam gdzie abdykował regulator, tam sprawy w swoje ręce wzięli hakerscy aktywiści z grupy Anonymous. Zapowiedzieli oni, że zaatakują Muska w zemście za manipulowanie przez niego rynkiem kryptowalut.