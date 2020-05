Mieszana sesja na rynku akcji, Europa w górę, USA pod kreską

Wczoraj pomimo solidnych spadków, indeksy w USA zdołały wyjść na plus, co doprowadziło do polepszenia sentymentu i wzrostów w Azji, a także na początku sesji europejskiej. Jednak pomimo, że dzień rozpoczął się od wzrostów, główne indeksy miały wyraźny problem z kontynuacją ruchu, przez większość sesji obserwowaliśmy konsolidację.. Ostatecznie jednak większośc parkietów na Starym kontynencie zakończyła handel nad kreską. Niemiecki indeks giełdowy zamknął się na 1,24% plusie, londyński FTSE dodał dokładnie 1%, a francuski CAC40 zyskał jedynie 0,11%. Pod kreską znalazł się z kolei hiszpański IBEX (-1,08%) oraz nasz polski WIG20 (-0,42%).