Poprawa nastrojów na rynku akcji

Warto wspomnieć o dzisiejszej decyzji Banku Kanady, który co prawda pozostawił stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, jednak zdecydował o ograniczeniu limitu tygodniowych zakupów obligacji rządowych do 3 miliardów dolarów kanadyjskich. Taki ruch jest tłumaczony lepszymi prognozami dla światowej i kanadyjskiej gospodarki. Niewykluczone, że ten pionierski ruch ze strony Banku Kanady przyspieszy spekulacje odnośnie podobnych posunięć ze strony innych banków centralnych. To z kolei mogłoby być czynnikiem hamującym wzrosty na rynku akcji.