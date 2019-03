WIG20 powstrzymany

Ostatnia sesja poprzedniego tygodnia zakończyła się pokaźną zwyżką WIG20, który zyskał około 1,6 proc. Jednak zdołał jedynie naruszyć wspomniane 2350 pkt. Podobnie sytuacja wyglądała w poniedziałek. Jeszcze przed południem udało się zdobyć 2358 pkt, jednak w kolejnych godzinach to sprzedający byli silniejsi. Bodźcem do zwarcia szeregów kupujących było jeszcze pozytywne otwarcie giełdy za oceanem. Amerykański S&P500 rósł w pierwszej godzinie handlu o 0,3 proc. Zanim jednak doszło do zamknięcia giełdy przy Książęcej, niemal cały ten dorobek został zniwelowany. Ostatecznie WIG20 zakończył dzień na czerwono, choć stracił jedynie 0,02 proc. To właściwie nic, natomiast jeśli kupujący myślą o zakończeniu korekty, we wtorek poziom ten powinien zostać ostatecznie przebity.