SatRevolution. Polska firma pomoże sułtanowi w podboju kosmosu

Grzegorz Zwoliński, prezes SatRevolution wskazuje, że misja ta jest kamieniem milowym dla firmy. - Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania naszych dotychczasowych inwestorów, w tym JR Holding - wsparcie to umożliwiło nam doprowadzenie projektów pierwszych satelitów do końca i udowodnienie naszego potencjału jako projektanta i producenta nanosatelitów - tłumaczy. I dodaje, że dziś wrocławska spółka nie tylko wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, ale, co ważniejsze, kreuje trendy w branży kosmicznej.