„Sell in May...” i wracaj w lipcu

„Sell in May, and go away" nie wzięło się znikąd. W całym roku tylko dwa sąsiadujące ze sobą miesiące mają ujemną średnią. To maj i czerwiec. W tym pierwszym WIG traci średnio 0,9 proc., a w drugim 1,7 proc. W związku z tym, że zaczyna się maj, to przy nim zatrzymajmy się na dłużej. Ujemna średnia nie mówi wszystkiego. Okazuje się, że i mediana jest pod kreską – wynosi -1 proc. To dlatego, że na 28 ostatnich lat w 16 WIG tracił, a w 12 zyskiwał. Trafność jest więc po stronie niedźwiedzi. Ponadto średnia dla wzrostowych majów to +3,8 proc., a dla spadkowych -4,5 proc. Niedźwiedzie znów górą. Ten statystyczny zwiastun zwrotu na południe wpisuje się w to, na co zwracam w tym miejscu uwagę od kilku tygodni. Otóż WIG cały czas przebywa w ważnej strefie oporowej, wyznaczonej przez zniesienia Fibonacciego 38,2/50 proc. dla lutowo-marcowego załamania. Zniesienia te znajdują się na poziomach odpowiednio 44 300/47 000 pkt. Ten wyższy skutecznie „odstraszył" czwartkową próbę ataku, co sugerowałoby, że rynek ma niemal idealny timing i strategię „Sell in May..." zaczął realizować na ostatniej sesji kwietniowej. Warto jednak zaznaczyć, że lokalne maksima wciąż w minionym tygodniu poprawiały mWIG40 i sWIG80. Misie nadal są grane, co pokazuje, że kapitał jeszcze na rynku jest, tylko z dużych podmiotów przeniósł się w poszukiwaniu okazji na mniejsze. Jak długo to potrwa? Trudno powiedzieć, ale kwietniowy dorobek mWIG40 i sWIG80 sięgający 14 proc. sprawia już wrażenie lekkiego wykupienia. W przypadku indeksu maluchów RSI(14) podchodzi już pod 70 pkt, co także stanowi potencjalną sygnalizację lokalnego przegrzania.